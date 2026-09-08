Siyonist İsrail'de seçim tablosu karıştı: Eisenkot Netanyahu'yu geride bıraktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kamu yayıncısı KAN'ın son anketine göre, eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, 23 milletvekiliyle mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önünde seçim yarışını önde götürüyor.

Ankette Likud Partisi 20 milletvekiliyle ikinci sırada yer alırken, zayıflama eğilimini sürdürüyor. Aşırı sağcı ve Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerden oluşan mevcut iktidar bloğu, 4 milletvekili çıkarması beklenen Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" (İsrail Halkı) Partisi'nin katkısıyla toplam 52 sandalyeye ulaşıyor.

Ancak Eisenkot'un bireysel olarak yarışı önde götürmesine rağmen, muhalefet bloğunun toplam sandalye sayısı bir önceki anketteki 55'ten 51'e geriledi.

Bu tablonun ortaya çıkmasında en belirleyici faktör, her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel ve Yaron Zelekha tarafından kurulan yeni partinin seçim barajını aşarak 4 milletvekili çıkarması oldu. Hendel-Zelekha partisinin Meclis'e girmesi, seçim hesaplarını iyice karıştırdı.

Mevcut iktidar bloğunun 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon için gereken 61 milletvekiline ulaşabilmesi için, Hendel ve Zelekha'yı ikna etse bile, karşı taraftan bir veya daha fazla partiyi kendi safına çekmesi gerekiyor.

Ankete göre Arap partilerinin Meclis'teki temsilinin ise Ortak Arap Listesi'nin 7, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin 6 sandalye kazanmasıyla toplam 13 milletvekili olması öngörülüyor.

Muhalefet bloğu ise Hendel-Zelekha ve Abbas liderliğindeki Raam'ı yanına çekebildiği takdirde 61 sandalyeye ulaşarak hükümet kurabilecek duruma gelebiliyor.