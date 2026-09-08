ABD ara seçimleri ve İran savaşı: Trump'a karşı Kongre'nin savaş durdurma araçları işlemiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 12 Kasım'daki ABD ara seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı. Bu seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 koltuğunun tamamı ile Senato'nun 100 sandalyesinden 35'i yeniden belirlenecek. Başkan Donald Trump'ın popülaritesinin yüzde 33'e düşmesi ve ekonomik kriz, Cumhuriyetçilerin her iki meclisteki çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Peki bu seçim sonuçları, ABD'nin İran'a yönelik saldırgan stratejisini etkileyebilir mi?

Trump: "Seçimler Beni Etkilemez"

Trump, seçim sonuçlarının İran politikasını değiştirmeyeceğini defalarca vurguladı. Geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimlerden etkilenmem. Ben aday değilim, partim aday. Partime yardım edeceğim ama İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Benzer bir açıklamayı da İslamabad mutabakatı öncesinde yapmıştı.

Ancak Reuters ve Axios'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Trump yönetiminin seçim öncesinde askeri operasyonları sınırlı tutmayı, kapsamlı hamleleri ise seçim sonrasına ertelemeyi planladığı öne sürülüyor.

Kongre'nin Savaşı Durdurma Araçları

Kongre'nin başkanı savaştan çekilmeye zorlayacak yasal araçları bulunuyor ancak 1973 Savaş Yetkileri Kararı'ndan bu yana bu araçlar hiçbir zaman etkin şekilde kullanılamadı. Clinton (Kosovo), Obama (Libya) ve Trump (İran) başkanlar, bu kararı "çatışma" tanımını geniş yorumlayarak aştı. Kongre'nin bir AUMF (Askeri Güç Kullanma Yetkisi) kararını veto etme girişimi de başkanın vetosuyla karşılaşabilir.

Kongre'nin üç ek aracı bulunuyor:

AUMF'yi yürürlükten kaldırmak: Ancak bu başkanın vetosuna takılabilir. Bütçe kısıtlamaları: Bütçe kanunlarına askeri operasyonları sınırlayan maddeler eklemek, ancak başkan veto yetkisini kullanabilir. Soruşturma ve oturumlar: Bakanları sorguya çekmek ve kamuoyu baskısı oluşturmak, ancak bu doğrudan savaşı durdurmaz.

Dört Seçim Senaryosu ve Olası Etkileri

Cumhuriyetçiler şu anda Temsilciler Meclisi'nde 218'e karşı 214, Senato'da 53'e karşı 45+2 bağımsız ile çoğunlukta. Demokratların her iki mecliste de çoğunluk için net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Demokratlar sadece Temsilciler Meclisi'ni kazanır, Senato Cumhuriyetçi kalır (En olası senaryo): Demokratların savaşı durdurma çabaları Senato'da Cumhuriyetçi çoğunluk tarafından engellenir. Cumhuriyetçiler Trump'ı desteklemek için daha fazla birleşir. Demokratlar her iki meclisi de kazanır (Düşük olasılık): Demokratlar 4 Senato koltuğu kazanmalı (Alaska, Maine, Ohio, Kuzey Carolina). Bu durumda bütçe ve AUMF kararları geçebilir, ancak başkanın vetosu hala engel oluşturur. 2/3 çoğunluk olmadığı sürece veto aşılamaz. Cumhuriyetçiler her iki meclisi de korur (Düşük olasılık): Bu, Trump için büyük bir zafer olur ve savaşı daha kapsamlı sürdürme konusunda cesaretlendirir. Tarihsel olarak başkanın partisi ara seçimlerde ortalama 25 sandalye kaybeder; Cumhuriyetçilerin Meclis'i koruma şansı sadece %11-30 arasında. Demokratlar 2/3 süper çoğunluğu kazanır (Neredeyse imkansız): Demokratların Meclis'te 75, Senato'da 20 yeni sandalye kazanması gerekir. Bu durumda veto aşılabilir, hatta başkan ve bakanlar azledilebilir. Ancak mevcut kutuplaşmış siyasi ortamda bu senaryo gerçekçi değil.

Sonuç: Kongre Savaşı Durdurmakta Yetersiz

Analiz, Kongre'nin yasal olarak başkanı savaştan çekilmeye zorlayabilecek yetkilere sahip olsa da pratikte bu yetkileri kullanma şansının neredeyse hiç olmadığını gösteriyor. 2001 ve 2002 AUMF kararlarının geniş yorumlanabilirliği, başkanlara savaş yürütme konusunda geniş manevra alanı sağlıyor. Demokratlar her iki meclisi kazansa bile, başkanın vetosu her yasayı engelleyebilir.

Kongre'nin bütçe ve denetim araçları, savaşın kapsamını sınırlamak veya kamuoyu baskısı oluşturmak için kullanılabilir ancak savaşı sonlandırmak için belirleyici faktör, İran'ın direnci ve Beyaz Saray'ın savaşı sürdürme iradesi olmaya devam edecektir.