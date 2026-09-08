ABD savaşın yükünü müttefiklere yıkıyor: Japonya'dan Avrupa'ya uzanan maliyet paylaşımı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika Birleşik Devletleri, İran ile yaşanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin kendi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, müttefiklerinin sırtına daha ağır bir yük bindiriyor.

El-Meyadin televizyonu ağının analizine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının yol açtığı bölgesel savaştan birçok ülke zarar görürken, Washington kendi ekonomisini korumak için küresel müttefiklerini feda etmeyi tercih ediyor.

Japonya'da Tahvil Getirileri Tarihi Zirvede

Bunun en çarpıcı örneği Japonya'da yaşanıyor. Uzun yıllardır düşük faiz oranlarıyla bilinen Japon piyasasında, 10 yıllık devlet tahvili getirisi 1 Eylül'de 1996'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktı. 5 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,265 ile rekor kırarken, 2 yıllık getiri 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,795'e ulaştı.

Bu durum, yatırımcıların Japon devlet tahvillerini sattığı veya daha yüksek getiri talep ettiği anlamına geliyor. Bu da Japonya hükümetinin borçlanma maliyetini artırıyor ve konut kredilerinden şirket finansmanına kadar geniş bir yelpazede maliyetleri yükseltiyor.

Enerji Fiyatları ve Hürmüz Boğazı Etkisi

1 Eylül'de Brent ham petrol fiyatı tek seansta yüzde 4,6 artarak 94,65 dolara, ertesi gün ise 95,63 dolara yükseldi. Daha da önemlisi, Singapur'da motorin fiyatı Eylül başında varil başına 155,15 dolara ulaştı; bu, 27 Şubat (savaş öncesi) seviyesine göre yaklaşık yüzde 70'lik bir artış anlamına geliyor.

Japonya'nın 2025'teki petrol ithalatının yüzde 93,5'i Batı Asya'dan yapılıyor ve bu ithalatın yaklaşık yüzde 70'i Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birini taşıyordu ve Çin, Hindistan, Japonya ile Güney Kore başlıca alıcı konumundaydı.

Japonya Merkez Bankası'nın İkilemi

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Haziran'da "Petrol şoku ticaret koşullarını kötüleştirerek büyümeyi baskılıyor ve fiyatları yükseltiyor" uyarısında bulunmuştu. Banka şimdi iki maliyetli seçenek arasında sıkışmış durumda:

Parasal genişleme : Yen üzerinde yeni baskı oluşturabilir ve ithal enflasyonu şiddetlendirebilir.

Faiz artırımı: Fiyatları kontrol altına almak için, ancak bu da borçlanma maliyetlerini artırarak büyümeyi ve kamu maliyesini baskılayacaktır.

Piyasalar şu anda daha sıkı para politikasına keskin bir şekilde bahis yapıyor.

ABD Müttefikleriyle Maliyeti Paylaşıyor

ABD krizi tek başına yönetmiyor. Mart ayında 32 ülke, IEA'nın tarihindeki en büyük ortak acil petrol stok serbest bırakması konusunda anlaştı ve arz kesintilerini gidermek için 400 milyon varili (daha sonra 426 milyona çıkarıldı) piyasaya sürdü.

ABD bu miktarın 172,2 milyon varilini sağlarken, geri kalanı Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkelerinin kendi yıllardır biriktirdikleri stoklardan karşılandı. IEA kurallarına göre, ülkelerin katkı payları tüketim paylarıyla orantılı ve üye ülkeler zaten net ithalatlarının en az 90 günlük karşılığını stoklamak zorunda.

Bu, savaşın etkilerini hafifletmek için kullanılan güvenlik ağının yalnızca ABD'nin stratejik rezervlerinden değil, aynı zamanda müttefiklerinin kendi stoklarından da beslendiği anlamına geliyor.

Sonuç: Sistemin Sınırları

Bu önlemler şoku bir ölçüde azaltabilir ve ekonomik etkiyi geniş bir alana yayabilir. Ancak IEA'nın da vurguladığı gibi, piyasa istikrarı için belirleyici faktör Hürmüz Boğazı'ndan normal ticari geçişin yeniden başlamasıdır.

Rezervler azalıyor, alternatif yollar sınırlı ve artan fiyatlar merkez bankalarını politikalarını gözden geçirmeye zorluyor. Japonya ve Avrupa'daki artan tahvil getirileri, şoku küresel tahvil piyasaları aracılığıyla ABD'ye geri döndürebilir.

Analistler, ABD'nin enerji kaynakları, rezervleri ve uluslararası kurumlarla bu süreci yönetebileceğini ancak asıl sorunun bunu süresiz olarak yapıp yapamayacağı olduğunu belirtiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksama devam ederse ve enerji fiyatları yüksek kalırsa, müttefiklerin ödediği bedel bir siyasi sınıra dönüşerek ABD liderliğindeki koalisyonun iç birliğini tehdit edebilir.