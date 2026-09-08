Hamas: İşgal ve yerleşim politikaları karşısında direniş artacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kenti yakınlarındaki Usrin bölgesinde gerçekleştirilen silahlı eylemi "kahramanane" olarak nitelendirerek, Filistin halkının işgal, yerleşim politikaları ve kutsal değerlere yönelik saldırılar karşısında susmayacağını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı'nın Hamas'ın resmi sitesine dayandırdığı habere göre, İslami Direniş Hareketi, gerçekleştirilen operasyonu "işgal rejimi ve aşırılık yanlısı yerleşimcilerin devam eden suçlarına meşru bir yanıt" olarak değerlendirdi.

Hamas, operasyonu gerçekleştiren eylemcinin şehadetini taziyelerini sunarken yaptığı açıklamada, "Filistin halkı saldırganlık, yerleşim inşaatı, zorunlu göç ve toprakları ile kutsal değerlerinin hedef alınması karşısında susmayacaktır. Halkımız, işgal rejiminin yeni gerçeklikleri dayatma ve Filistin varlığını ortadan kaldırma politikalarına karşı direnişe, ulusal haklarına bağlılığa ve topraklarında direnmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hamas, şehit eylemcinin cesaretini övdü ve Batı Şeria ile Kudüs'teki tüm Filistin halkını, işgal güçleri ve Yahudi yerleşimcilere karşı direnişi yoğunlaştırmaya, birlik ve dayanıklılıklarını güçlendirmeye çağırdı.

Ayrıca Hamas, yerleşim projeleri, ilhak ve zorunlu göç planlarına karşı halk ve ulusal düzeyde çabaların artırılması, yerleşimci saldırılarıyla mücadele edilmesi ve Filistin halkının toprakları, kutsal değerleri ve ulusal haklarının korunması talebinde bulundu.