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İran Hava Savunma Komutanı: Silah sistemlerimizin üretim ve konuşlandırması arttırıldı

8 Eylül 2026 - 18:36
News ID: 1863190
İran Hava Savunma Komutanı: Silah sistemlerimizin üretim ve konuşlandırması arttırıldı

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Elhami, tamamen yerli üretim hava savunma sistemlerinin yabancı muadillerine göre üç temel üstünlüğünü sıraladı: hızlı güncelleme, coğrafyaya uygunluk ve başarılı savaş testi. "Bugün yerli kabiliyete güveniyoruz, üretim ve konuşlandırmayı anbean artırıyoruz" dedi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hatemü'l-Enbiya Ortak Hava Savunma Karargâhı Komutanı Tuğgeneral Alirıza Elhami, tamamen yerli imkânlarla üretilen hava savunma sistemlerinin üç temel avantajına dikkat çekerek, "Bugün tamamen yerli kabiliyete güveniyoruz ve üretilen ekipmanların sayısını, türünü, kullanım alanını ve taktiklerini anbean artırıyoruz" dedi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Elhami, yerli sistemlerle yabancı muadilleri arasındaki farkları üç başlıkta özetledi.

1. Güncelleme ve Yükseltme Kolaylığı: Yerli sistemlerde yazılım ve donanımın tamamen İran kontrolünde olması, tehditlerin anbean değiştiği günümüz koşullarında sistemlerin çok daha hızlı ve kolay güncellenebilmesini sağlıyor.

2. Coğrafyaya ve İhtiyaçlara Uygunluk: Elhami, "Ya başka bir ülkede genel amaçlar için üretilmiş bir sistem satın alırsınız ya da kendi coğrafyamıza, iklim koşullarına ve savaş sahasının gerçek ihtiyaçlarına uygun sistem üretirsiniz" diyerek, bu özelliğin yerli sistemleri sahada pratik olarak üstün kıldığını vurguladı.

3. Seri Üretim ve Yaygınlaştırma: Komutan, yerli sistemlerin 40 günlük savaşta başarılı bir testten geçtiğini ve şu anda tüm İran topraklarına konuşlandırılmak üzere yoğun bir şekilde seri üretime geçildiğini açıkladı.

Elhami, "Bugün tamamen yerli kabiliyete güveniyoruz ve üretilen ekipmanların sayısını, türünü, kullanım alanını ve taktiklerini anbean artırıyoruz" ifadeleriyle İran'ın hava savunma kapasitesindeki sürekli büyümeye dikkat çekti.

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