İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye: Varlıklarımıza saldırırsanız, siz de vurulursunuz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tehditlerine sert bir yanıt vererek, "Zincirleme bir şekilde, petrol ve doğal gaz üretim zinciri saldırılara açık. Bölgedeki ABD'li petrol ve gaz şirketleri de aynı derecede savunmasız" dedi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basit ve anlaşılır: Bu bölgedeki petrol ve gaz üretim zinciri geniş, dağınık, erişilebilir ve savunmasızdır. Bu sularda ve tesislerde faaliyet gösteren Amerikan petrol ve gaz şirketleri de aynı derecede savunmasızdır" ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Varlıklarımıza saldırırsanız, siz de saldırıya uğrarsınız. Bu yeteneğimizi daha önce kanıtladık. Kullanılamaz hale getirdiğimiz askeri üslerinize sorun" diyerek İran'ın misilleme kapasitesine dikkat çekti.