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İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye: Varlıklarımıza saldırırsanız, siz de vurulursunuz

8 Eylül 2026 - 18:37
News ID: 1863192
İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye: Varlıklarımıza saldırırsanız, siz de vurulursunuz

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in tehditlerine yanıt olarak, bölgedeki Amerikan petrol ve gaz şirketlerinin İran'ın saldırılarına açık olduğunu belirtti. "Varlıklarımıza saldırırsanız, siz de saldırıya uğrarsınız" diyen Kalibaf, daha önce ABD üslerini vurduklarını hatırlattı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tehditlerine sert bir yanıt vererek, "Zincirleme bir şekilde, petrol ve doğal gaz üretim zinciri saldırılara açık. Bölgedeki ABD'li petrol ve gaz şirketleri de aynı derecede savunmasız" dedi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basit ve anlaşılır: Bu bölgedeki petrol ve gaz üretim zinciri geniş, dağınık, erişilebilir ve savunmasızdır. Bu sularda ve tesislerde faaliyet gösteren Amerikan petrol ve gaz şirketleri de aynı derecede savunmasızdır" ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Varlıklarımıza saldırırsanız, siz de saldırıya uğrarsınız. Bu yeteneğimizi daha önce kanıtladık. Kullanılamaz hale getirdiğimiz askeri üslerinize sorun" diyerek İran'ın misilleme kapasitesine dikkat çekti.

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