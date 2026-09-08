Katar'dan Körfez ülkelerine güvenlik uyarısı: "ABD'ye tek başınıza güvenmeyin"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Körfez ülkelerinin güvenliklerinin sağlanmasında yalnızca ABD ile stratejik ortaklığa bel bağlamaması gerektiğini söyledi. Ensari, "Kendine yeterlilik tek yol" diyerek, bölge ülkelerini savunma kapasitelerini güçlendirmeye çağırdı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Ensari bugün Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Körfez bölgesinde uluslararası güçlerin varlığı ve ABD ile stratejik ortaklık hayati önem taşıyor ancak tek başına yeterli değil. Güvenlikte kendi kendine yeterlilik, önümüzdeki tek yol" dedi.

Ensari, mevcut krizin yalnızca bölge ülkelerini etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda enerji sistemleri, küresel ticaret, deniz navigasyonu ve uluslararası tedarik zincirlerine de yansıdığını belirterek, Körfez ülkelerinin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcünün bu açıklamaları, bölgede son aylarda yaşanan geniş çaplı askeri gerilimlerin ardından, Körfez Arap ülkelerinin ABD'den bağımsız güvenlik arayışlarına yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.