Kuzey Kore: ABD yeni bir askeri çatışma arıyorsa biz de güçlü karşı önlemler alırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın pazartesi günü yayımladığı açıklamaya göre Kim, üç ülkenin 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı yıllık ‘Freedom Edge’ tatbikatına tepki gösterdi.

Kim, ABD ve müttefiklerinin "yeni bir askeri çatışma" arayışına girmesi halinde Kuzey Kore'nin de "güçlü karşı önlemler" alacağını söyledi:

ABD ve müttefikleri yeni bir askeri çatışma arayışına girerse, biz de güçlü karşı önlemler alırız.

Kuzey Kore ve Güney Kore, ağustos ayının son haftasında savunma bakanlarını değiştirmişti.

Kuzey Kore devlet medyası Kore Halk Ordusu Genel Siyasi Bürosu Direktörü Kim Song-gi'nin ülkenin yeni savunma bakanı olarak atandığını duyurdu. Kim, No Kwang-chol'un yerine geçti. No ise İşçi Partisi'nin Mühimmat Sanayi Departmanı'nda birinci başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Güney Kore'de ise emekli General Kang Shin-chul, savaş zamanı operasyonel kontrolün (Wartime OPCON) ABD'den Güney Kore'ye devredilmesi sürecini yönetmek üzere Savunma Bakanı olarak görevi atandı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bu devri görev süresinin sona ereceği 2030'dan önce gerçekleştirme sözü vermişti.

Kang, sivil geçmişe sahip Ahn Gyu-back'in yerine geçti.