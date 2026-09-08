BM'den Gazze çağrısı: 'Suçların kanıtları yok edilmemeli'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki enkaz temizleme çalışmalarının, İsrail'in buradaki uluslararası ve vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemesi için çağrıda bulundu.

Albanese, İsrail'in işgali, saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in askeri kontrolü altındaki Gazze'de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin, vahşet suçlarının izlerini silmenin ve İsrail'in yasadışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, "Gazze'de devam eden enkaz kaldırma, kırma ve yeniden yerleştirme çalışmaları, (İsrail'in işlediği) uluslararası suçların kanıtlarını yok etmemeli veya kuşatma altındaki bölgede insan kalıntılarının bulunmasını ve tanımlanmasını engellememeli. Gazze'nin enkazı, soykırım da dahil olmak üzere iddia edilen uluslararası suçların soruşturulmasıyla ilgili insan kalıntıları ve fiziksel kanıtlar içeriyor." dedi.