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New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil

8 Eylül 2026 - 19:13
News ID: 1863207
New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ olarak değiştirilmesini gündeme getiren paylaşımı, eyalet valisi Michelle Lujan Grisham'ın tepkisine yol açtı. Eyaletin adının tartışmaya açık olmadığını söyleyen Grisham, "Beyaz Saray haritaların üzerinde boyama yaparak zaman kaybederken, Nuevo Mexico işini yapıyor" dedi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Demokrat Vali Lujan Grisham, Trump'ın eyaletin adını 'New America' olarak gösteren bir harita paylaşmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

Lujan Grisham, "Tartışmaya açık olan ne mi? Çalışan ailelerin yanında kimin durduğu" diyerek Trump'a tepki gösterdi.

Vali ayrıca Trump'ın İran'daki savaştan dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, artan benzin fiyatlarına, yükselen market harcamalarına ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

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