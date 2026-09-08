New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Demokrat Vali Lujan Grisham, Trump'ın eyaletin adını 'New America' olarak gösteren bir harita paylaşmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

Lujan Grisham, "Tartışmaya açık olan ne mi? Çalışan ailelerin yanında kimin durduğu" diyerek Trump'a tepki gösterdi.

Vali ayrıca Trump'ın İran'daki savaştan dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, artan benzin fiyatlarına, yükselen market harcamalarına ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.