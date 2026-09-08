İngiltere ile Siyonist İsrail arasında tansiyon yükseldi: 'Falkland’ı tanıyın, büyükelçiyi kovun'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere ile İsrail arasındaki gerilim, Londra’nın işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerine yönelik yeni kısıtlamalara hazırlandığı haberleriyle tırmandı. Planlanan önlemlerin yerleşimlerde üretilen tarım ürünlerinin yanı sıra bu bölgelerle gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretini kapsaması bekleniyor.

İngiltere yönetiminin hazırlığına İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert tepkiler geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıyarak İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır egemenlik sorunu olan Falkland Adaları'nı gündeme getirdi.

İngiltere’nin hazırladığı önlemlerin Avam Kamarası'nda açıklanması bekleniyor. Planın, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinden gelen tarım ürünleri ile bu bölgelerde gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretine yönelik kısıtlamalar içermesi öngörülüyor.

Londra’nın tepkisinin merkezinde İsrail’in E1 bölgesinde yaklaşık 1200 konut inşasına yönelik ihalesi bulunuyor. İngiltere yönetimi, söz konusu adımın Doğu Kudüs’ü çevresinden izole edebileceğini, iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye atacağını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Londra’nın yaptırım hazırlığının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ben-Gvir, İngiltere’nin denizaşırı toprağı olan Falkland Adaları'nın Arjantin toprağı olarak tanınmasını istedi. İsrailli bakan, Arjantin’in "Malvinas" adını verdiği adaların Arjantin halkından güç kullanılarak alındığını öne sürdü ve İngiltere’ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Bu çıkış, Batı Şeria üzerinden başlayan diplomatik gerilimi, İngiltere’nin en hassas dış politika başlıklarından biri olan Falkland anlaşmazlığına taşıdı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İngiltere hükümetini hedef alan sert bir açıklama yaptı. Smotrich, İsrail’deki İngiltere Büyükelçisi Simon Walters’ın derhal sınır dışı edilmesini talep etti.

Smotrich, Londra yönetimini İsrail’i hedef almakla suçlayarak, "İngiliz büyükelçisini bu akşam derhal sınır dışı edin" çağrısında bulundu. İsrailli bakan açıklamasını, "İngiliz mandası sona ermiştir" sözleriyle sürdürdü.

Falkland Adaları, İngiltere ile Arjantin arasındaki en uzun süreli egemenlik anlaşmazlıklarından birinin merkezinde bulunuyor. Güney Atlas Okyanusu’ndaki yaklaşık 12 bin kilometrekarelik takımada, İngiltere’nin denizaşırı toprağı statüsünde.

Arjantin ise Malvinas adını verdiği adaların kendi egemenliğinde olduğunu savunuyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlık 1982 yılında savaşa dönüşmüş, yaklaşık 10 hafta süren Falkland Savaşı İngiltere’nin askeri zaferiyle sonuçlanmıştı.

Bu nedenle Ben-Gvir’in Falkland çıkışı, yalnızca İngiltere’nin Batı Şeria politikasına yönelik bir tepki değil, Londra açısından tarihsel ve diplomatik açıdan son derece hassas bir başlığa doğrudan gönderme niteliği taşıyor.

Batı Şeria'da şiddet tırmanıyor

Diplomatik gerilimin merkezindeki Batı Şeria’da ise İsrailli yerleşimciler ile Filistinliler arasındaki şiddet olayları sürüyor. El-Mugayyir köyündeki erkek okulunun çevresinde güvenlik kaygılarının artması üzerine okul yönetimi yerleşkenin etrafına dikenli teller çekti.