ABD’nin İran saldırılarında altı aylık bilanço: Hedefler tutmadı, maliyet arttı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının üzerinden altı aydan fazla süre geçmesine rağmen, Washington’un başlangıçta ilan ettiği hedefler ile sahadaki gerçek durum arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. Artık sadece geleneksel olarak ABD politikalarına eleştirel bakan çevreler değil; ana akım Amerikan medyası, saygın düşünce kuruluşları ve hatta üst düzey yetkililer bile operasyonların stratejik sonuçları konusunda hayal kırıklığını dile getiriyor. Washington’daki siyasi ve medya atmosferinde “kesin zafer” söyleminin yerini “başarısızlıklar”, “yüksek maliyetler” ve “sınırlı seçenekler” tartışmaları almış durumda.

Baştan sona yanlış hesaplar: Nükleer hedeften rejim değişikliğine varılamayan nokta

Saldırıların başlangıcında ABD, İran’ın balistik füze kapasitesini ve savunma sanayisini tamamen imha etmek, deniz kuvvetlerini devre dışı bırakmak ve Tahran’ın nükleer silah edinmesini kalıcı olarak engellemek gibi çok sayıda hedef sıralamıştı. Dönemin Başkanı Donald Trump bu askeri hedeflerin yanı sıra İran’daki siyasi yapının değiştirilmesi gerektiğini de sıkça vurguladı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) daha ilk günlerden, bu hedeflerin bir kısmının havadan yapılan saldırılarla ulaşılamaz olduğunu ve İran iç siyasetinde köklü değişiklikler gerektirdiğini belirterek Washington’u uyarmıştı. Ancak aylar sonra Amerikan basınında yer alan değerlendirmeler, bu uyarıların ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne serdi.

The Washington Post, Mayıs ayında Trump’ın belirlediği kilit hedeflere hâlâ ulaşılamadığını yazarken, ABD’nin taktik düzeydeki başarılarının stratejik hedeflere dönüşmediğine dikkat çekti. Aynı gazete, Amerikan Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) üst düzey bir komutanının İran’ın bölgede hâlâ füze saldırısı gerçekleştirme kabiliyetine sahip olduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Nükleer dosyada da Washington’un vaat ettiği sonuç elde edilemedi. Trump yönetimi farklı zamanlarda İran’ın nükleer programının yok edildiğini iddia etse de, önceki saldırıların ardından yapılan ABD savunma istihbaratı ön değerlendirmeleri, programın tamamen yok olmadığını, yalnızca bir süreliğine geriye itildiğini göstermişti. Yeni saldırı dalgasında ise uranyum stoklarının akıbeti ve nükleer kapasitenin yeniden inşası ihtimali, Washington için en zorlu müzakere konularından biri olmaya devam ediyor.

Füze yetenekleri konusunda ise başlangıçtaki “büyük bir kısmı imha edildi” iddiaları geri çekildi. Trump’ın abartılı rakamları, sonraki Amerikan istihbarat değerlendirmelerinde aşağı çekilirken, üst düzey bir ABD’li askeri yetkili İran’ın hâlâ füze saldırısı gerçekleştirebileceğini kabul etti. Chatham House’un değerlendirmesine göre de İran’ın balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) fırlatmaya devam etmesi, ilk aşamadaki “füze gücünün büyük kısmı yok edildi” söylemleriyle çelişiyor.

Belki de en çarpıcı başarısızlık, rejim değişikliği hedefinde yaşandı. Trump’ın en başta açıkça dile getirdiği bu hedefe ilişkin olarak The Washington Post, saldırıların başlamasından haftalar sonra Amerikan ve İsrail istihbarat yetkililerinin dahi İran’daki siyasi yapının çökmediğini ve hükümetin ayakta kaldığını kabul ettiğini yazdı. Chatham House ise aylar sonraki raporunda, İran İslam Cumhuriyeti’nin baskılara rağmen kurumsal bütünlüğünü ve hayatta kalması için gerekli güvenlik kapasitesini koruduğunu belirtti.

Bölgede ABD’nin güvenlik şemsiyesi çatlıyor

Karşılıklı saldırılar, ABD’nin Körfez’deki askeri varlığının temel dayanaklarından birini sorgulanır hale getirdi: Geniş çaplı üsler ve askerî yığınağın, Washington’un müttefikleri için hâlâ bir güvenlik şemsiyesi mi oluşturduğu, yoksa onları doğrudan ateş hattına mı soktuğu tartışılıyor.

Amerikan Dış İlişkiler Konseyi (CFR), ABD üslerinin İran’a olan coğrafi yakınlığı nedeniyle füzeler ve İHA’lara karşı savunmasız olduğunu kabul ederken, son savaşın Amerikan askerî konuşlanma modelinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını vurguladı. Bu savunmasızlık sadece teorik değil; The Washington Post, Pentagon’un çatışmaların bitiminin ardından Körfez’deki askerî varlığını azaltmayı değerlendirdiğini ve hasar gören bazı üslerin onarımı konusunda bile tereddüt yaşandığını aktardı.

Brookings Enstitüsü’ne göre ise geçmişte öncü konuşlanma ve operasyonel bağışıklığa sahip olan ABD güçleri, artık bu tür bir korumadan yoksun. Stimson Enstitüsü ise daha net bir dille, normal koşullar ve rakipsiz üstünlük için tasarlanmış ABD üs ağının, uzun süreli bir füze ve İHA savaşı karşısında fazlasıyla yoğunlaşmış ve savunmasız olduğu tespitinde bulundu.

Bu durumun müttefikler üzerindeki yansıması da olumsuz. Körfez ülkelerinin liderlerinde Trump’ın kriz yönetimine duyulan memnuniyetsizlik artarken, analizler Washington’un güvenlik şemsiyesine olan güvenin sarsıldığını ortaya koyuyor.

Hürmüz’ün faturası: 132 milyar dolardan başlayan maliyet

Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların faturası doğrudan ABD ekonomisine kesildi. Uluslararası Para Fonu (IMF), boğazın fiilen kapanmasıyla günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve türevinin piyasadan çekildiğini, bunun son on yılların en büyük petrol piyasası krizi olduğunu belirtti.

CFR’nin hesaplamalarına göre bu çatışma ortamı, Amerikalı tüketici ve vergi mükelleflerine şu ana kadar yaklaşık 132 milyar dolara mal olurken, benzin fiyatları ortalama 4.56 dolara fırladı. Gübre fiyatlarındaki yüzde 47’lik artış ise dolaylı yoldan gıda üretim maliyetlerini ve sofradaki fiyatları tetikledi.

Massachusetts Üniversitesi’nin Ağustos sonunda yaptığı bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 80’i İran’a yönelik saldırıların gıda ve benzin fiyatlarını artırdığına inanıyor. Yüzde 68’lik kesim ise Trump’ın İran politikasından memnun değil. Aynı ankette Trump’ın genel popülaritesi yüzde 32’ye gerilerken, yüzde 64’lük bir çoğunluk performansını onaylamadı.

Son veriler baskının sürdüğünü gösteriyor; Hürmüz’de gerilimin yeniden tırmanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırına dayandı. Financial Times’ın yeni anketine göre de Trump’ın popülaritesi yüzde 33’e inerken, seçmenlerin yüzde 57’si mali durumlarının Trump döneminde kötüleştiğini belirtti.

Tekrar masadaki yaptırımlar: Çin engeli ve stratejik çıkmaz

Askerî seçeneklerin stratejik hedeflere ulaşmada yetersiz kalması üzerine Washington, baskı araçlarından bir kez daha ambargolara ve ekonomik kuşatmaya sarıldı. Associated Press, Trump’ın Tahran’ın sert tutumu karşısında askerî ve ekonomik baskıyı bir arada yürüttüğünü, yeni bir yaptırım kampanyasıyla İran’ın kalan ticari bağlantılarını kesmeye çalıştığını duyurdu.

Ancak bu geri dönüş, bilinen bir sorunu da beraberinde getiriyor: Yaptırımlar ekonomik maliyeti artırsa da siyasi davranış değişikliğini garanti etmiyor. Reuters, altı aylık değerlendirmesinde, ağır yaptırımlara ve petrol ihracatı ablukasına rağmen İran’ın siyasi kontrolünü elinde tuttuğunu, uzmanların ise yaptırımların Tahran’ı stratejik önceliklerini değiştirmeye zorlayıp zorlayamayacağı konusunda şüpheci olduğunu yazdı.

Kilit nokta ise Çin faktörü. Washington, Ağustos ayında ikincil yaptırımların kapsamını genişletse de, Çin’in Trump’ın “ekonomik D-Day” planına karşı hamleleri ve Pekin’in İran petrolünün en önemli alıcılarından biri olması, ABD’yi zor durumda bırakıyor. Financial Times’a göre, ABD baskıyı artırsa da, Amerikan mali sistemine maruz kalan büyük Çinli banka ve şirketlere yaptırım uygulanmasına henüz cesaret edilemiyor; zira böyle bir adımın Washington için yıkıcı ekonomik ve jeopolitik sonuçları olabilir.

Sonuç olarak, yaptırımlar yeniden masada ancak temel soru hâlâ yanıt bekliyor: Yıllardır süren ekonomik baskı İran’ı davranış değiştirmeye zorlamadıysa ve saldırılar da ilan edilen siyasi amaçlara ulaşamadıysa, Washington’ın düşük maliyetli başka hangi seçeneği kalmıştır?