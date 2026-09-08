CNN: İran'ın misillemeleri Amerikan üslerinde ağır hasar bıraktı, Washington’dan çekilme sinyali

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan CNN kanalının haberine göre, ABD’li askerî ve istihbarat yetkilileri, İran’ın son dönemdeki saldırılarının ardından ülkenin Ortadoğu’daki askerî varlığının azaltılması ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Haberde, 11 Eylül saldırılarının ardından Washington’un bölgedeki askerî ve istihbarat altyapısını büyük ölçüde genişlettiği hatırlatıldı. Bu yapılanmanın temel amacı olarak ise Irak, Afganistan, Suriye, İran, Yemen ve Libya’ya yönelik askerî müdahale ve harekât kabiliyetinin güçlendirilmesi gösterildi.

Ancak CNN’in aktardığı değerlendirmelere göre, İran ile yaşanan son çatışmalar, Amerikan altyapısının bölgedeki derin zafiyetlerini ortaya çıkardı. Çok sayıda ABD askerî üssü, İran’ın tekrarlanan füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef oldu. Bu saldırılar, Amerikan tesislerinin balistik füze ve İHA saldırıları karşısındaki savunmasızlığını açıkça gösterdi.

CNN’in haberinde ayrıca, ABD’li yetkililerin Riyad’daki CIA merkezinin İran saldırısı sonucu tamamen imha edildiğini itiraf ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki Amerikan askerî tesislerinin de ağır hasar aldığı ifade ediliyor.