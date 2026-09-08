Yemen'den Suud-Amerikan koalisyonuna ağır darbe: El-Vadiye kampı vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Bilgi Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, el-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi koalisyonuna ait el-Vadiye kampına düzenlediği saldırının Riyad yönetimi açısından stratejik bir nitelik taşıdığını belirtti. Mansur, operasyonun zamanlamasının Suudi Arabistan'ın el-Cevf ilinde bazı çıkarları hedef alan bir "cinayet" girişimiyle çakıştığını ve Riyad'ın bu hamleyle saldırının yankılarını gölgelemeye çalıştığını ancak kamptaki can ve mal kaybının bunu engellediğini ifade etti.

Mansur'a göre el-Vadiye, sıradan bir askerî hedef değil; Suudi Arabistan'ın silahlandırma, planlama ve gerilim tırmandırma faaliyetlerinin en belirgin merkezlerinden biriydi. Operasyonda silah yüklü kamyonlar, komutanlar ve komuta kontrol odasının hedef alındığını ve kampın kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Yemenli yetkili, bu saldırının Yemen silahlı kuvvetlerinin ulaştığı ileri askerî seviyeyi gösterdiğini vurguladı. "Seyyid Abdulmelik el-Husi'nin ilan ettiği 'kuşatmaya karşı kuşatma, tırmanışa karşı tırmanış' şiarının yalnızca füze ve İHA kabiliyetine dayanmadığını, aynı zamanda inançsal, ahlaki, insani ve lojistik hazırlığı da kapsadığını" belirtti.

Mansur, savaş medyasının artık askerî operasyonların ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, son saldırıların görüntü kayıtlarının Suudi ve İsrail hafızasında derin etki bıraktığını, Amerikan, İngiliz ve Fransız medyasını da Yemen operasyonlarını haber yapmaya zorladığını dile getirdi.

Mansur, Suudi Arabistan'ın karşılaşma planlaması ve yönetimi konusunda şaşkınlık içinde olduğunu, 4 milyar dolar tutarında silah satın almasına rağmen aynı anda İran, Çin, Mısır ve Türkiye ile Sana'a yönelik arabuluculuk temasları yürüttüğünü kaydetti.

Suudi Arabistan'ın yaklaşık 10 gün önce ABD'den kapsamlı bir askerî saldırıda işbirliği ve müdahale talep ettiğini ancak edinilen bilgilere göre Washington'un Yemen silahlı kuvvetleriyle önceki deneyimi nedeniyle bu konuda ihtiyatlı davrandığını söyledi.

Mansur, Suudi Arabistan'ın ABD ile ittifaktan Bangladeş ve Bahreyn ile ittifaka yöneldiğine dikkat çekerek bunun Riyad yönetiminin kafa karışıklığını ve hedefsizliğini gösterdiğini belirtti.

Yemenli bakan yardımcısı, Suudi Arabistan'ın Yemen'in Taiz ve sahil cephelerindeki askerî performansından ve askerî toplanma noktaları ile mevzilerine yönelik isabetli vuruşlardan şaşkına döndüğünü ifade etti.

Mansur, Riyad yönetiminin 2015'teki saldırının başlangıcından itibaren evler, hastaneler ve sivil hedefleri vurarak korku politikası izlediğini, Yemen'in inisiyatifi ele almasına kadar bu politikayı sürdürdüğünü hatırlattı. Suudilerin artık Yemen'deki varlıklarının sona erdiğini anladığını ve kaçınılmaz olarak çekilmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Mansur, Tel Aviv'in özellikle el-Muha şehriyle bağlantılı baskısının Suudi Arabistan'ı daha fazla tırmanışa itebileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Bu yolun devamının, Yemen egemenliği, milleti ve ordusu karşısında "intihar" anlamına geleceği uyarısını yaptı.

Suudi Arabistan'ın, Aramco tesislerini hedef alan darbelerin sonuçları karşısındaki sessizliğine de değinen Mansur, bu haberlerin Suudi medyasından değil, yabancı basından yayıldığını ve bunun ülke içindeki dağınıklığın boyutunu gösterdiğini söyledi.

Mansur açıklamasının sonunda, Yemen'in saldırının durdurulması, ablukanın kaldırılması, tazminat ödenmesi, esir değişimi ve terör güçlerine destek verilmemesi gibi anlaşma maddelerini uygulayarak durumu çözmeye çalıştığını ancak Suudi Arabistan'ın tırmanışını sürdürmesinin her şeyi farklı bir yöne sürüklediğini vurguladı.