Tahran’dan Bölgedeki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: İran, 500 Kilometre Mesafedeki ABD Uçak Gemisini Hedef Aldığını Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-Orta Doğu’da tırmanan bölgesel gerilim, Tahran yönetiminden gelen kritik bir açıklamayla yeni bir boyuta ulaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, gerçekleştirdikleri askeri bir operasyon kapsamında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait bir uçak gemisinin hedef alındığını bildirdi.

İran devlet medyasına konuşan Sözcü Muhibbi, operasyonun icra detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhibbi, söz konusu askeri unsurun sınırların yaklaşık 500 kilometre uzağında tespit edilerek hedef alındığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki tüm hareketlilikleri anbean izlediğini ve caydırıcı gücünün en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Gelişmiş Füze ve İHA Sistemlerine Dikkat Çekildi

Açıklamada saldırının niteliği, kullanılan mühimmat tipi ve operasyonun kesin konumu hakkında tam ayrıntı paylaşılmasa da askeri uzmanlar, söz konusu menzilin İran’ın sahip olduğu yüksek hassasiyetli gemisavar balistik füzeleri veya uzun menzilli kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile icra edilmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Devrim Muhafızları, bölgedeki yabancı güçlerin varlığının güvenlik tehdidi oluşturduğunu yineleyerek benzer adımların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Gözler Washington ve Pentagon’a Çevrildi

Tahran’dan gelen bu sıcak açıklamanın ardından gözler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) çevrildi. Washington kanadından söz konusu iddiaların doğruluğuna, gemide herhangi bir hasar veya can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yanıt gelmedi.

Bölgesel ve Küresel Dengeler Alarm Veriyor

Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında uzun süredir devam eden askeri hareketlilik, bu gelişmeyle birlikte daha kritik bir aşamaya taşındı. Küresel enerji sevkiyatının kalbi sayılan deniz yollarındaki bu hareketliliğin, küresel petrol piyasalarında ve diplomatik koridorlarda ciddi dalgalanmalara yol açması bekleniyor.