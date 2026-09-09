Körfez’de Sıcak Gece: Irak Kara Sularında Panama Bayraklı Petrol Tankerine İHA Saldırısı Düzenlendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-Orta Doğu’daki kritik deniz ticaret yollarında güvenlik alarmı yeniden en üst seviyeye çıktı. Irak kara suları sınırları içerisinde seyreden Panama bayraklı bir petrol tankeri, kaynağı henüz tespit edilemeyen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından doğrudan hedef alındı.

Denizcilik ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası rotada yük taşıyan tankere yönelik saldırı gece saatlerinde gerçekleşti. İHA’nın isabet etmesiyle birlikte geminin güverte ve üstyapı bölümlerinde yangın başladı. Mürettebatın hızlı müdahalesi ve liman güvenlik birimlerinin koordinasyonu sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, gemide bulunan personelden ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Gemi Maddi Hasar Aldı, İncelemeler Sürüyor

Saldırının ardından gemide yapısal hasar oluşurken, petrol sızıntısı ya da çevre kirliliği riskine karşı bölgeye ilave sahil güvenlik ve teknik destek ekipleri sevk edildi. Irak güvenlik birimleri ve denizcilik otoriteleri, saldırının tam olarak nereden yönetildiğini ve fırlatılan İHA’nın menşeini belirlemek amacıyla geniş çaplı teknik bir tahkikat başlattı.

Saldırıyı Henüz Üstlenen Olmadı

Bölgede askeri ve ticari gerilimin tırmandığı bir süreçte gerçekleşen saldırıyı şu ana kadar herhangi bir grup veya yapı üstlenmedi. Askeri kaynaklar, son dönemde Basra Körfezi ve çevresindeki sularda insansız hava araçları ve deniz mayınları üzerinden yürütülen asimetrik eylemlerin artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Koridorunda Güvenlik Endişeleri Artıyor

Küresel ham petrol sevkiyatının ana arteri konumundaki Basra Körfezi hattında meydana gelen bu son olay, uluslararası deniz taşımacılığı şirketlerinde tedirginliği artırdı. Küresel deniz ticaretinde sigorta primlerinin ve navlun fiyatlarının artmasına yol açabilecek bu tür saldırılar, bölge ülkelerinin sahil ve deniz güvenliği protokollerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.