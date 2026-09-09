Lübnan’da Siyasi Gerilim Zirvede: Caferi Başmüftüsü Kabalan’dan Hükümete “İsrail İle İş Birliği” Suçlaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da derinleşen ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık, dini liderlerin de sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta evrildi. Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, yayımladığı yazılı açıklamada, merkezi yönetimin dış politikada sergilediği tutumu ve İsrail’e karşı takındığı tavrı hedef alarak, hükümeti sert bir dille eleştirdi.
Kabalan’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici unsur, hükümetin İsrail ile iş birliği içerisinde olduğunu öne sürmesi oldu. Lübnan’ın iç siyasetinde “İsrail ile normalleşme” veya “iş birliği” suçlamaları, toplumun büyük bir kesiminde ciddi tepkilere yol açan kırmızı çizgiler arasında yer alıyor. Şeyh Kabalan, hükümetin dış güçlerle olan ilişkilerinin, Lübnan’ın ulusal çıkarlarını korumaktan ziyade, dış odakların hedeflerine hizmet ettiğini iddia etti.
Açıklamasının merkezine “ulusal bir uyanış” vurgusunu yerleştiren Kabalan, Lübnan halkını, ülkenin içinde bulunduğu tehlikeli süreçten kurtarmak adına inisiyatif almaya davet etti. “Ülke yıkılmadan önce harekete geçme” çağrısı, Lübnan’daki siyasi yapının iflasına ve devlet kurumlarının işlevsizliğine dair derin bir kaygıyı yansıtıyor. Kabalan’a göre, mevcut yönetimin kararları Lübnan’ı adım adım bir çöküşe sürüklüyor.
Şeyh Ahmed Kabalan’ın bu açıklaması, Lübnan’da zaten kırılgan olan siyasi dengeleri daha da sarsmış durumda. Özellikle Şii toplumu nezdinde etkili bir figür olan Kabalan’ın bu denli sert bir çıkış yapması, gözleri parlamentodaki iktidar ve muhalefet kanatlarına çevirdi. Hükümet kanadından veya ilgili bakanlıklardan iddialara yönelik henüz resmi bir yanıt gelmezken, siyasi kulislerde bu açıklamanın protestoları tetikleyebileceği konuşuluyor.
Lübnan’ın güney sınırındaki hareketliliğin devam ettiği ve bölgedeki jeopolitik gerilimin arttığı bir dönemde gelen bu ithamlar, ülkedeki “hükümet-halk” kopuşunu derinleştiriyor. Gözlemciler, dini liderlerin bu tür siyasi çıkışlarının, halkın yönetime olan güvenini tamamen yitirdiği bir dönemde kitleleri mobilize etme potansiyeline sahip olduğunu ve önümüzdeki günlerde Beyrut sokaklarında hareketliliğin artabileceğine dikkat çekiyor.
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