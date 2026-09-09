Lübnan’da Siyasi Gerilim Zirvede: Caferi Başmüftüsü Kabalan’dan Hükümete “İsrail İle İş Birliği” Suçlaması

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Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, ülke yönetimini hedef alan ağır bir açıklama yayımladı. Mevcut hükümeti İsrail ile gizli iş birliği yapmakla suçlayan Kabalan, Lübnan halkına hitaben yaptığı çağrıda, “Ülke tamamen yıkılmadan ve geri dönüşü olmayan bir yola girmeden önce acilen harekete geçin” ifadelerini kullandı.