Hürmüz Boğazı’nda Diplomatik İnatlaşma: Washington Yeni Anlaşma Peşinde, Tahran 17 Haziran Mutabakatında Kararlı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki diplomatik restleşmenin merkez üssü haline geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Washington yönetimi, 17 Haziran tarihinde taraflar arasında imzalanan mutabakat metninin bölgedeki güvenlik dengelerini ABD aleyhine değiştirdiğini savunarak, mevcut metnin revize edilmesi veya tamamen yeni bir anlaşma ile değiştirilmesi için yoğun bir baskı yürütüyor.

ABD tarafı, 17 Haziran’da varılan mutabakatın bölgedeki askeri hareketliliği ve deniz ticaretini tam anlamıyla düzenleyemediğini ileri sürerek, yeni bir diplomatik çerçeve oluşturulması gerektiğini savunuyor. Washington’un bu talebi, bölgedeki askeri varlığını ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlayan maddelerin yeni metne eklenmesi niyetini de taşıyor. Ancak bu yaklaşım, Tahran yönetimi tarafından “diplomatik dayatma” olarak nitelendiriliyor.

İranlı yetkililer ise Washington’un yeni bir anlaşma çağrısına sert bir yanıt verdi. Tahran’dan yapılan açıklamada, 17 Haziran mutabakatının “yeterince müzakere edilmiş ve nihai bir çözüm çerçevesi” olduğu belirtildi. İran yönetimi, söz konusu mutabakat ile Hürmüz Boğazı çevresinde elde ettikleri denetim ve lojistik kazanımların tartışılamayacağını vurgularken, herhangi bir “yeni anlaşma” teklifinin müzakere masasına dahi getirilmeyeceğinin altını çizdi.

Tahran’ın mesajı oldukça net: 17 Haziran’da imzalanan çerçevenin uygulanmasında ısrarcı olan İran, bu mutabakatın sağladığı hukuki ve stratejik avantajlardan vazgeçmeyecek. İranlı diplomatik çevreler, Washington’un bu talebini “kazanılmış hakları geri alma girişimi” olarak değerlendiriyor ve bu durumun bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği konusunda uyarıyor.

Dünya petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki bu diplomatik kilitlenme, uluslararası enerji piyasalarında yeni bir belirsizlik dönemini beraberinde getiriyor. İki başkent arasındaki anlaşmazlığın tırmanması, sadece diplomatik bir krizle sınırlı kalmayıp, bölgedeki askeri hareketliliğin de artmasına neden olabilir. Gözler, tarafların orta noktada buluşup buluşamayacağına ya da diplomatik tıkanıklığın sahada daha sert bir rekabete evrilip evrilmeyeceğine çevrilmiş durumda.