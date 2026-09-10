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Kuzey Gazze’de Sağlık Alarmı: Hastaneler Çöküşün Eşiğinde

10 Eylül 2026 - 17:02
News ID: 1864004
Kuzey Gazze’de Sağlık Alarmı: Hastaneler Çöküşün Eşiğinde

Kuzey Gazze’deki sağlık tesislerinde yakıt, yedek parça ve temel tıbbi malzemelerin tükenmesiyle sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Yetkililer, insani yardımların ve lojistik desteğin acilen sağlanmaması durumunda, bölgedeki diğer tüm sağlık kuruluşlarının da kısa süre içinde aynı karanlık tabloyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, aylardır süren kuşatma ve kısıtlamalar nedeniyle hastanelerin enerji altyapısı ve tıbbi cihazları işlevini yitirmiş durumda. Jeneratörlerin yakıtının bitmesi, kritik durumdaki hastaların ameliyatlarının yapılamamasına ve yoğun bakım ünitelerinin devre dışı kalmasına neden oluyor.

Sağlık ekipleri, hastanelerin sadece tedavi merkezi değil, aynı zamanda güvenli sığınak olarak görüldüğünü vurgulayarak, hizmetlerin durmasının binlerce sivil için “ölüm fermanı” anlamına gelebileceğini belirtiyor. Bölgedeki sağlık sistemi üzerindeki baskı her geçen gün artarken, acil bir insani koridor açılmadığı takdirde, hayatta kalan kısıtlı tıbbi kapasitenin de tamamen tükeneceği ifade ediliyor.

Uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösteren sağlık örgütleri, Gazze’nin kuzeyindeki felaketin önlenmesi için vakit kaybedilmeden harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

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