İsrail Ordusu Güney Lübnan’da Evleri Uzaktan Havaya Uçuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılar yoğunlaşarak devam ediyor. İsrail ordusunun bölgedeki hava ve topçu bombardımanı sürerken, farklı bir taktik benimsediği gözlemleniyor. İHA’lar üzerinden evlerin çatılarına yerleştirilen patlayıcıların uzaktan infilak ettirilmesiyle, binaların büyük bir kısmı yıkılıyor.

Bölgeden yansıyan görüntüler, söz konusu yöntemin büyük çaplı yıkımlara yol açtığını ortaya koyarken, özellikle boşaltılmış köylerdeki yapıların hedef alındığı ifade ediliyor. Ancak bazı saldırıların, evlerinde kalan sivillerin bulunduğu yerleşim alanlarını da kapsadığı yönünde yerel yetkililerden açıklamalar geliyor.

Lübnanlı yetkililer, askeri hedefler dışında sivil altyapının hedef alınmasını savaş suçu olarak nitelendirerek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunuyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, Lübnan sınırında giderek daha geniş bir kara operasyonu riskini de gündeme getiriyor.