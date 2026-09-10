Yemen’de Stratejik Zafer: Sanaa Güçleri Kızıldeniz Kıyısında Kilit Noktaları Ele Geçirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen iç savaşında tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde, Sanaa merkezli Ensarullah Hareketi’ne (Husiler) bağlı güçler, ülkenin batı kıyısındaki Muha kentini ele geçirdi. Stratejik konumuyla bilinen Muha’nın düşmesi, Kızıldeniz’deki deniz trafiği ve Babülmendep Boğazı’nın kontrolü açısından büyük önem taşıyor.

Sanaa güçlerinin, kenti ele geçirdikten sonra Babülmendep Boğazı’na doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve bu bölgedeki stratejik askeri noktaları da kontrol altına aldığı bildirildi. Bu ilerleyiş, Husilerin Kızıldeniz’deki operasyonel kabiliyetini artırabileceği ve uluslararası deniz ticaret yolları üzerindeki etkisini güçlendirebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yerel kaynaklar, çatışmaların şiddetli geçtiğini ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini belirtiyor. Uluslararası toplum, bölgedeki gelişmelerin insani durum üzerindeki potansiyel etkileri ve deniz güvenliği riskleri konusunda endişeli. Muha’nın düşüşü, Yemen’deki çözüm müzakereleri öncesinde dengeleri Sanaa hükümeti lehine değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.