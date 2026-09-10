Providence’da Sürpriz Sonuç: Filistin Yanlısı Sosyalist Aday, Mevcut Belediye Başkanını Yendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rhode Island’ın en büyük şehri Providence’da Demokrat Parti’nin belediye başkan adaylığı ön seçimlerinde beklenmedik bir sonuç alındı. Filistin yanlısı duruşuyla bilinen Demokrat Sosyalist David Morales, görevdeki Belediye Başkanı Brett Smiley karşısında zafer kazandı. Bu sonuç, yerel siyasette önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Morales’in kampanyası, özellikle genç seçmenler ve ilerici gruplar arasında güçlü bir destek buldu. Sosyal adalet, konut krizi ve ekonomik eşitsizlik gibi konulara odaklanan Morales, Smiley’nin daha geleneksel Demokrat politikalarına karşı alternatif bir vizyon sundu. Filistin meselesine verdiği açık destek de, özellikle belirli demografik gruplar nezdinde kampanyasına önemli bir ivme kazandırdı.

Analistler, Morales’in zaferinin, ABD genelinde Demokrat Parti içindeki ilerici kanadın yükselişini ve yerel siyasette geleneksel muhafazakâr veya merkezci adaylara karşı artan muhalefeti yansıttığını belirtiyor. Smiley’nin mağlubiyeti ise, mevcut belediye başkanlarının bile seçmenlerin değişen beklentilerine ayak uydurmakta zorlanabileceğini gösteriyor.

Bu sonuçla birlikte David Morales, Providence’ın yeni belediye başkanı adayı olarak öne çıkarken, Kasım ayındaki genel seçimlerde de iddialı bir konuma yerleşmiş oldu. Bu ön seçim, ABD’deki siyasi atmosferde gözlemlenen kutuplaşma ve ideolojik değişimlerin yerel düzeydeki yansımalarına dair önemli bir örnek teşkil ediyor.