Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- CNN tarafından yayımlanan geniş kapsamlı analiz, Trump’ın kürsüden verdiği mesajların verilerle uyuşmadığı noktaları tek tek listeledi. Raporda, özellikle ekonomi ve enflasyon göstergeleri hakkındaki değerlendirmelerin mevcut resmi istatistiklerle çeliştiği vurgulanırken, göç politikaları ve seçim güvenliğine dair ortaya atılan iddiaların da somut kanıtlardan yoksun olduğu belirtildi.

Haberde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, Trump’ın “İran savaşı” hakkındaki söylemleri oldu. Rapora göre, Trump’ın İran’a yönelik dış politika adımları ve çatışma riski hakkındaki açıklamaları, olayı olduğundan farklı yansıtan veya çarpıtan nitelikte. Uzmanlar, Trump’ın bu stratejik retoriğinin, yaklaşan ara seçimlerde seçmen algısını kendi lehine şekillendirmek amacıyla gerçekleri manipüle etme eğilimi taşıdığını savunuyor.

CNN, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür iddiaların düzeltilmesinin kritik önem taşıdığını belirtiyor. Cumhuriyetçi Parti yönetimi veya Trump cephesinden rapordaki bulgulara ilişkin henüz detaylı bir yanıt gelmezken, haber ABD siyasetinde seçim dönemi retoriğinin doğruluğuna dair yeni ve hararetli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.