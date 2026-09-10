Yemen’de Şiddetli Bombardıman: Suudi Saldırıları Kızıldeniz’den İç Kesimlere Yayılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki çatışma hattının yeniden alevlenmesiyle birlikte, Suudi hava operasyonlarının menzili ve yoğunluğu dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Sahadaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, özellikle Kızıldeniz sahil şeridindeki liman bölgeleri ile ülkenin merkezindeki stratejik yerleşim noktaları, aralıksız şekilde hedef alınıyor.

Bu yoğun bombardıman, bölgedeki insani durumu daha da kırılgan hale getiriyor. Yerel yetkililer, saldırıların sivil altyapıyı hedef alması nedeniyle büyük çaplı yıkımların yaşandığını ve temel hizmetlere erişimin imkansız hale geldiğini belirtiyor. Uluslararası gözlemciler ise artan bu askeri hareketliliğin, Yemen’deki zaten zayıf olan siyasi çözüm sürecini tamamen baltaladığı ve bölgesel gerilimi tırmandırdığı konusunda uyarılarını yineliyor.