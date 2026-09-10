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Yemen’de Şiddetli Bombardıman: Suudi Saldırıları Kızıldeniz’den İç Kesimlere Yayılıyor

10 Eylül 2026 - 18:09
News ID: 1864035
Yemen’de Şiddetli Bombardıman: Suudi Saldırıları Kızıldeniz’den İç Kesimlere Yayılıyor

Suudi rejiminin Yemen’e yönelik hava saldırıları, son dönemde şiddetini artırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalardan başlayarak ülkenin iç kesimlerine kadar uzanan geniş bir hatta gerçekleştirilen bombardımanlarda, çok sayıda yerleşim ve stratejik bölgenin hedef alındığı bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki çatışma hattının yeniden alevlenmesiyle birlikte, Suudi hava operasyonlarının menzili ve yoğunluğu dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Sahadaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, özellikle Kızıldeniz sahil şeridindeki liman bölgeleri ile ülkenin merkezindeki stratejik yerleşim noktaları, aralıksız şekilde hedef alınıyor.

Bu yoğun bombardıman, bölgedeki insani durumu daha da kırılgan hale getiriyor. Yerel yetkililer, saldırıların sivil altyapıyı hedef alması nedeniyle büyük çaplı yıkımların yaşandığını ve temel hizmetlere erişimin imkansız hale geldiğini belirtiyor. Uluslararası gözlemciler ise artan bu askeri hareketliliğin, Yemen’deki zaten zayıf olan siyasi çözüm sürecini tamamen baltaladığı ve bölgesel gerilimi tırmandırdığı konusunda uyarılarını yineliyor.

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