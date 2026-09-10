İran’ın Ürdün’deki el-Azrak Üssü’ne Saldırısında ABD Hava Gücüne Darbe: F-15’ler Hasar Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’daki gerilimin seyri, kritik bir askeri üsse yapılan bu saldırıyla yeni bir boyuta taşındı. Güvenlik kaynaklarına göre, hava üssüne düzenlenen saldırı, ABD’nin bölgedeki savunma stratejisini zorlayan bir tablo ortaya koydu. Özellikle yüksek maliyetli Patriot hava savunma sistemlerinin yoğun kullanımı, saldırının teknik ve ekonomik boyutunu ön plana çıkardı.

Saldırı sonrasında üste bulunan çok sayıda F-15 jetinin hafif hasar alması, hava operasyonel kapasitesinde geçici bir aksamaya işaret ederken, bir A-10 Thunderbolt uçağının gövdesinde meydana gelen ciddi hasar, saldırının isabet oranının ciddiyetini gözler önüne serdi. Washington’ın savunma kalkanı olarak devreye soktuğu 30’u aşkın Patriot füzesinin maliyeti ise, İran’ın düşük maliyetli saldırı yöntemlerine karşı ABD’nin savunma harcamalarının sürdürülebilirliği tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Bölgede gerilim sürerken, taraflardan konuyla ilgili yeni bir açıklama bekleniyor.