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İran’ın Ürdün’deki el-Azrak Üssü’ne Saldırısında ABD Hava Gücüne Darbe: F-15’ler Hasar Aldı

10 Eylül 2026 - 18:16
News ID: 1864041
İran’ın Ürdün’deki el-Azrak Üssü’ne Saldırısında ABD Hava Gücüne Darbe: F-15’ler Hasar Aldı

İran’ın Ürdün’de bulunan Muvaffak Salti (el-Azrak) Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı, bölgedeki ABD hava unsurlarında ciddi maddi hasara yol açtı. Saldırıda yaklaşık sekiz F-15 savaş uçağının hafif hasar gördüğü, bir A-10 Thunderbolt uçağının ise kanadının koparak ağır hasar aldığı bildirildi. ABD güçlerinin saldırıyı engellemek için 30’dan fazla Patriot füzesi ateşlediği kaydedildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’daki gerilimin seyri, kritik bir askeri üsse yapılan bu saldırıyla yeni bir boyuta taşındı. Güvenlik kaynaklarına göre, hava üssüne düzenlenen saldırı, ABD’nin bölgedeki savunma stratejisini zorlayan bir tablo ortaya koydu. Özellikle yüksek maliyetli Patriot hava savunma sistemlerinin yoğun kullanımı, saldırının teknik ve ekonomik boyutunu ön plana çıkardı.

Saldırı sonrasında üste bulunan çok sayıda F-15 jetinin hafif hasar alması, hava operasyonel kapasitesinde geçici bir aksamaya işaret ederken, bir A-10 Thunderbolt uçağının gövdesinde meydana gelen ciddi hasar, saldırının isabet oranının ciddiyetini gözler önüne serdi. Washington’ın savunma kalkanı olarak devreye soktuğu 30’u aşkın Patriot füzesinin maliyeti ise, İran’ın düşük maliyetli saldırı yöntemlerine karşı ABD’nin savunma harcamalarının sürdürülebilirliği tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Bölgede gerilim sürerken, taraflardan konuyla ilgili yeni bir açıklama bekleniyor.

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