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Lübnan’da Güvenlik Alarmı: Radikal Gruplar Yeniden Örgütleniyor

10 Eylül 2026 - 18:19
News ID: 1864044
Lübnan’da Güvenlik Alarmı: Radikal Gruplar Yeniden Örgütleniyor

Lübnan’daki çeşitli güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları, ülkede radikal silahlı grupların yeniden yapılanma sürecine girdiğini ortaya koyuyor. Suriye sınırından yasa dışı yollarla sağlanan silah ve militan desteğinin arttığına dikkat çekilen raporlarda, bazı hücrelerin olası saldırı veya güvenlik eylemleri için “talimat beklediği” uyarısı yapılıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İstihbarat birimlerinin paylaştığı kesişen veriler, Lübnan genelinde son dönemde durağan olan bazı aşırıcı yapıların sessiz sedasız hareketlendiğine işaret ediyor. Özellikle sınır hattındaki kontrol zafiyetlerinin, Suriye’den Lübnan içlerine militan ve teçhizat akışını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Bu durum, ülkenin zaten kırılgan olan güvenlik mimarisini daha da zorluyor.

Raporlarda yer alan en kritik ayrıntı ise, söz konusu grupların operasyonel hazırlık aşamasına geçmiş olmaları. Güvenlik analistleri, bu grupların sadece lojistik hazırlık değil, aynı zamanda belirli merkezlerden gelecek eylem talimatlarına odaklandığını vurguluyor. Yetkililer, olası bir provokasyonun veya çatışma girişiminin, bölgedeki siyasi ve toplumsal istikrarı tehdit edebileceği konusunda uyarılarını artırıyor. Bölgedeki güvenlik birimleri, sınır hattında ve kritik noktalarda teyakkuz halini korurken, önleyici operasyonların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

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