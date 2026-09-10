Lübnan’da Güvenlik Alarmı: Radikal Gruplar Yeniden Örgütleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İstihbarat birimlerinin paylaştığı kesişen veriler, Lübnan genelinde son dönemde durağan olan bazı aşırıcı yapıların sessiz sedasız hareketlendiğine işaret ediyor. Özellikle sınır hattındaki kontrol zafiyetlerinin, Suriye’den Lübnan içlerine militan ve teçhizat akışını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Bu durum, ülkenin zaten kırılgan olan güvenlik mimarisini daha da zorluyor.

Raporlarda yer alan en kritik ayrıntı ise, söz konusu grupların operasyonel hazırlık aşamasına geçmiş olmaları. Güvenlik analistleri, bu grupların sadece lojistik hazırlık değil, aynı zamanda belirli merkezlerden gelecek eylem talimatlarına odaklandığını vurguluyor. Yetkililer, olası bir provokasyonun veya çatışma girişiminin, bölgedeki siyasi ve toplumsal istikrarı tehdit edebileceği konusunda uyarılarını artırıyor. Bölgedeki güvenlik birimleri, sınır hattında ve kritik noktalarda teyakkuz halini korurken, önleyici operasyonların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.