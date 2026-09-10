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İran’ın Ele Geçirdiği ABD Sualtı Aracında “Teknoloji” Tartışması: Hezimet mi, Algı Operasyonu mu?

10 Eylül 2026 - 18:29
News ID: 1864051
İran’ın Ele Geçirdiği ABD Sualtı Aracında “Teknoloji” Tartışması: Hezimet mi, Algı Operasyonu mu?

İran’ın, ABD’ye ait gelişmiş bir su altı aracını (UUV) ganimet olarak ele geçirmesi sonrası Washington yönetimi, söz konusu teknolojiyi “eski”, “kusurlu” ve “istihbarat kapasitesinden yoksun” olarak tanımlama yoluna gitti. Güvenlik uzmanları, bu söylemin, ABD’nin yaşadığı istihbarat zafiyetini bir “donanım arızası” kılıfına sokarak kamuoyu nezdindeki prestij kaybını minimize etme stratejisi olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın bu stratejik cihazı ele geçirmesi, bölgedeki teknolojik istihbarat dengelerinde önemli bir kazanım olarak görülürken, ABD kanadının olayı “teknik bir arızadan ibaret” göstermeye çalışması dikkat çekici bir “algı yönetimi” örneği olarak öne çıkıyor.

Analistlere göre, cihazın “eski ve hassas istihbarat kapasitesinden yoksun” olarak pazarlanması, aslında İran’ın elde ettiği istihbarat başarısının üzerini örtme çabası taşıyor. Eğer sistemin zaten “zayıf” olduğu önceden kabul ettirilirse, İran’ın bunu ele geçirmesi “büyük bir istihbarat zaferi” değil, sadece “döküntü bir cihazın kaybı” gibi yansıtılmış oluyor.

Bu durum, askeri ve istihbarat çatışmalarında sadece fiziksel gücün değil, anlatı savaşlarının (narrative warfare) da ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. ABD yönetimi, bu yöntemle kendi teknolojik kaybını “basit bir donanım arızası” kılıfına sokarak, hem kendi kamuoyunu teskin ediyor hem de İran’ın bu başarıdan elde edebileceği psikolojik ve diplomatik üstünlüğü kısıtlamayı hedefliyor.

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