Siber Savaşta Yeni Perde: İsrail, İran’a Yönelik Saldırılarda İlk Sırada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Geleneksel çatışma dinamiklerinin dijital dünyaya taşındığı bu dönemde, İsrail’in İran’a yönelik siber hamleleri stratejik bir boyut kazandı. Güvenlik analistleri, İsrail’in özellikle devlet aygıtının işleyişini durdurmayı veya aksatmayı hedefleyen siber operasyonlarda “en aktif ülke” konumuna geldiğini vurguluyor.

Hedef alınan kritik altyapı tesisleri arasında enerji şebekeleri, ulaşım ağları ve kamu hizmeti veren dijital platformlar ön plana çıkıyor. Uzmanlar, İsrail’in bu stratejisinin, İran üzerindeki ekonomik ve lojistik baskıyı artırmayı, aynı zamanda sivil idari sistemlerde kaos yaratarak caydırıcılık sağlamayı amaçladığı görüşünde. Tahran yönetimi, bu saldırılara karşı siber savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışırken, dijital alandaki bu gölge savaşın uluslararası ilişkilerde yeni ve kalıcı bir çatışma cephesi oluşturduğu değerlendiriliyor.