Rusya: Harkov'un kuzeyinde kuşatılan Ukrayna birlikleri imha ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, "Sever" (Kuzey) birliklerinin Harkov bölgesinde kuşatma altına alınan Ukraynalı militanları imha etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsansız hava aracı birlikleri, Harkov bölgesinde kuşatılmış durumdaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait sığınakları, İHA kontrol noktalarını, araçları ve canlı gücü imha etmeye devam ediyor" denildi.

Açıklamaya göre, uzun süreli gözlem sonucunda askeri birimler, düşmanın geçici konuşlanma amacıyla kullandığı gözetleme noktalarını ve gizli mevzileri tespit etti. Bu noktaların koordinatları, komuta merkezine ve İHA operatörlerine iletildi.

Bakanlık yetkilileri, "Verilerin teyit edilmesinin ardından hedefler hızla takibe alındı ve dalış yöntemiyle ya da mühimmat bırakılarak ateş altına alınmak üzere dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna birliklerine verilen kayıpların, Rus taarruz birliklerinin ilerlemesine imkân sağladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü, Harkov bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askerin kuşatma altına alındığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre, bölgede oluşan kazanın (kuşatma alanının) yüzölçümü 460 kilometrekare olup 27 yerleşim yerini kapsıyor. Bu bölgenin tamamen ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin cephe hattını Belgorod bölgesinin sınır bölgelerinden en az 20 kilometre öteye çekmesine imkân tanıyacağı ifade edildi.