Petrol fiyatları İran'ın misillemesiyle fırladı: Brent 100 dolara dayandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Fars Körfezi’ndeki ABD unsurlarına yönelik misillemesi küresel petrol piyasalarında ani bir yükselişe neden oldu. İşlemlerin ilk saatlerinde Brent ham petrolünün varil fiyatı 99,49 dolara ulaşırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı da 94 doların üzerine çıktı. Brent petrolde Ağustos başına kıyasla kaydedilen artış oranı yüzde 25’i buldu.

Fiyatlardaki bu hareketlilik, Devrim Muhafızları Ordusu’nun bugün sabah saatlerinde yayımladığı askeri açıklamanın ardından geldi. Açıklamada, “Şeytan Büyük” olarak nitelendirilen ABD’nin İran petrol tankerlerine yönelik taciz girişimlerine cevaben harekete geçildiği belirtildi. İran güçleri tarafından “Ya Hayder-ı Kerrar” şifresiyle düzenlenen operasyonda, ABD Donanması’na ait DDG-119 ve DDG-53 numaralı Aegis sistemli ve seyir füzeleri taşıyan muhriplerin balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi. İranlı yetkililer, söz konusu gemilerde önemli maddi hasar oluştuğunu öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu ve İran silahlı kuvvetlerinin, ABD’nin olası yeni hamlelerine karşı misilleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulanırken, açıklamada Washington yönetimi “her türlü hesap hatasına karşı” uyarıldı.