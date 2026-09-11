İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 20 gemi hedef alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasındaki gerilimde dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden gündemde.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi, bölgede gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ordusunun Fars Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef aldığı açıklandı. İran, Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini açıkladığı saldırıların buna karşılık olduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları, gerçekleştirilen saldırılarda ABD'ye ait 2 geminin ve 8 tankerin hedef alındığını açıkladı.

İran tarafı, hedef alınan unsurlarda ağır hasar meydana geldiğini belirtti.

İran'ın açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan diğer gemilere ilişkin oldu.

Devrim Muhafızları, ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle hareket ettiğini belirtti ve Hürmüz Boğazı'ndaki "yasaklı bölgeden" geçmeye çalışan 10 farklı geminin daha hedef alındığını bildirdi.

Böylece İran'ın açıklamasına göre bölgede hedef alınan deniz unsurlarının toplam sayısı 20'ye ulaştı.

Devrim Muhafızları açıklamasında yalnızca saldırılara ilişkin bilgi vermekle kalmadı, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Açıklamada, boğazın kontrol ve gözetiminin İran Devrim Muhafızları Donanması'nın elinde olduğu vurgulandı.

İran'ın bu açıklaması, bölgede askeri gerilimin yanı sıra uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişelerin de yeniden yükselmesine neden olabilecek nitelikte.

Hürmüz Boğazı, Fars Körfezi'ni Umman Körfezi ve açık denizlere bağlayan stratejik konumu nedeniyle küresel enerji ticaretinin en hassas noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik veya ticari gemilerin seyrini etkileyebilecek gelişmeler, bu nedenle yalnızca İran ve ABD arasındaki gerilim açısından değil, küresel petrol ve enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.

İran'ın 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 diğer geminin hedef alındığı yönündeki açıklamasının ardından gözler, Washington'dan gelecek açıklamalara ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere çevrildi.