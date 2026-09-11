Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği yarı yarıya düştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Denizcilik verileri analiz şirketi Kepler'in yayımladığı rakamlar, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinde belirgin bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, Salı günü boğazdan geçen yük gemisi sayısı yalnızca 6 olarak kaydedildi. Oysa son 10 günlük süreçte bu sayının ortalama 12 seviyesinde seyrettiği bildirildi.

Yetkililer, düşüşün temel nedeni olarak ABD'nin bölgede, özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a yönelik artan askeri müdahalelerini gösterirken, bu durumun deniz ulaşımında güvenlik endişelerini artırdığı ve ticari akışta aksamalara yol açtığı ifade ediliyor.