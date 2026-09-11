Hürmüz'de trafik durma noktasında, petrol 100 dolar: Küresel medya "sonsuz savaş" endişesinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası basın kuruluşları, İran ile ABD arasındaki altı aylık askeri çatışmanın yeni ve daha maliyetli bir evreye girdiği konusunda uyarıyor. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarken, dünya medyası çatışmanın siyasi ve askeri boyutlarını mercek altına aldı.

İngiliz basını: Trump “gerilim tuzağında”

İngiliz analiz platformu The Conversation, İran'ın katı yakıtlı balistik füzesi "Kasım Basir" ile artık yalnızca tepki vermediğini, gerilimin aktif bir belirleyicisi olmaya çalıştığını yazdı. Analizde, ABD’nin askeri üstünlüğüne rağmen İran’ın direnişini sürdürdüğü, nükleer programını koruduğu ve Hürmüz üzerindeki baskısını artırdığı belirtildi. Trump yönetiminin “tırmanış tuzağına” düştüğü ifade edilirken, “Artık tırmanışın zaferi getireceği varsayımı geçersiz” denildi.

CNN ise, İran’ın deniz ablukasına karşı “tüm Basra Körfezi’nde yasak bölge” ilan etme tehdidinde bulunduğunu aktardı. Haberde, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin, “Ekonomik savaşa, bölgesel deniz yasağıyla karşılık verilecektir” açıklamasına yer verildi. Analist Hamid Rıza Azizi, Tahran’ın stratejisinin “mevcut durumu Washington için pahalı hale getirmek” olduğunu söylerken, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralanması ve petrol fiyatlarındaki artış, savaşın bölgeselleşme riskini gözler önüne serdi.

Arap basını: İsrail’de çok cepheli hazırlık ve ABD’de savunma sanayi krizi

El-Cezire’nin haberine göre, İsrail ordusu Eylül 2026’da yedi cephede eşzamanlı savaş simülasyonu içeren “Şafak 2.0” tatbikatını gerçekleştirdi. Ancak İsrail’in yaklaşık 15 bin asker açığı, yedek kuvvetlerdeki yorgunluk ve artan savunma harcamaları, hazırlıkların önündeki en büyük engeller olarak öne çıktı.

El-Meyadin’deki bir analiz, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll’un istifasını, geleneksel savunma sanayii ile Silikon Vadisi merkezli teknoloji şirketleri (Anduril, Palantir) arasındaki çatışmaya bağladı. Makaleye göre, İran’la yaşanan savaş ve Hürmüz’deki olası aksaklıklar, enerji maliyetlerini artırarak bu askeri dönüşümü zorlaştırıyor ve Washington’u mevcut savaşın maliyeti ile geleceğin ordusuna yatırım arasında bir ikilemde bırakıyor.

Rai el-Yevm ise İran’ın Lübnan’ın güneyindeki toprak bütünlüğünden ziyade Hizbullah’ı stratejik bir güç olarak korumayı tercih ettiğini öne sürdü. İsrail’in bölgeyi kontrol altına almasına rağmen Tahran’ın doğrudan müdahaleden kaçındığı belirtilirken, İran’ın geniş çaplı bir savaşı önlemeye çalıştığı ifade edildi.

Rus ve Çin medyası: Petrol 100 dolara dayandı, Hürmüz’de gemi yok

Rusya’nın Kommersant gazetesi, Brent petrolün Orta Doğu’daki tırmanışla birlikte yüzde 2 artışla 100 dolar sınırına dayandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saat içinde yalnızca yedi geminin geçtiği, buna karşılık Babülmendep Boğazı’nda 29 yük gemisinin tespit edildiği bildirildi. İran’ın, Umman ile birlikte boğaz için geçici yeni bir geçiş koridoru oluşturmayı planladığı ve bu düzenlemenin Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) tescil edileceği aktarıldı.

China Daily, İran’ın önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı dışında bir “yasak bölge” ilan etmeye hazırlandığını yazdı. Haberde, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai’nin Tahran ile Maskat arasındaki müzakerelerin son aşamaya geldiğini açıkladığı belirtildi. Ayrıca, son altı ayda bölgede 18 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği ve ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını azaltma tartışmalarının başladığı vurgulandı. Eski ABD’li yetkili Leon Panetta’nın, savaşın altı ay daha sürebileceği ve “sonsuz bir savaşa” dönüşme ihtimali konusundaki uyarısı da dikkat çekti.