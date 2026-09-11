Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD üssü ile iki muhribe misilleme operasyonu düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran silahlı kuvvetleri, ABD ordusunun İran'a ait tankerleri hedef almasının ardından bu sabah kapsamlı bir askerî operasyon gerçekleştirdi. "Ya Hayder-ı Kerrar" kod adıyla düzenlenen saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ortak hareket etti.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan üç ayrı bildiriyle operasyonun detayları kamuoyuna duyuruldu.

13 numaralı bildiri:

Devrim Muhafızları, ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırısını "korsanlık" olarak nitelendirirken, misilleme kapsamında Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını bildirdi. Bildiride, üssün bakım ve hangar alanlarında konuşlu F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının isabet aldığı ve önemli maddi hasar oluştuğu öne sürüldü.

14 numaralı bildiri:

İkinci bildiride, ABD Donanması'na ait DDG-119 ve DDG-53 muhriplerinin Aegis sistemi ve seyir füzeleri taşıdığı belirtilerek, bu gemilerin "güçlü balistik füzelerle" vurulduğu ve ciddi hasara uğradığı iddia edildi. Devrim Muhafızları, ABD yönetimine "hesap hatası" yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

15 numaralı bildiri:

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde 2 ABD gemisi ile 5 İran tankerine saldıran unsurlara bağlı 8 tanker ve 10 "ihlalci" gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Bu gemilerin, ABD'nin kışkırtmasıyla "güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalıştığı" ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri'nden Kuveyt ve Bahreyn'deki gemilere tahliye uyarısı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, Kuveyt ve Bahreyn limanları ve demirleme alanlarındaki tüm tanker personeline acil bir uyarı yayımladı. Açıklamada, bu bölgelerdeki gemilerin "hedef alınabileceği" belirtilerek, personelin demirleme noktalarını ve limanları derhâl terk etmesi istendi.

Bölgesel yankılar

Arap kaynakları, Ürdün ve Bahreyn'de patlama sesleri duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Bazı raporlar, El-Azrak üssüne yönelik füzelerin savunma katmanlarını aşarak hedeflere ulaştığını iddia etti. Batılı kaynaklar ise ABD ordusundaki yaralı sayısının çatışmaların başlangıcından bu yana arttığını belirtti.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Muhsin Muhabi yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki gözetleme katmanlarımızdan geçebilecek hiçbir ileri teknoloji bulunmuyor. Basra Körfezi'ndeki egemenlik, İran'ın teknoloji sahibi gençlerine aittir" dedi.

Değerlendirme:

Bu üç bildirili operasyon, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denetim iddiasını pekiştirme ve ABD varlığına karşı "aktif caydırıcılık" stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Tahran yönetimi, benzer saldırıların tekrarlanması hâlinde askerî müdahalelerin devam edeceğini açıkça ifade etti.