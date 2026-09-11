İran: El-Azrak Üssü'ndeki F-35 ve F-16 hangarlarını vurduk

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, İran'ın Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü'ne yönelik balistik füze saldırısına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Bildiride, ABD ordusunun İran'a ait ticari petrol gemilerine saldırmasının ardından "misilleme" amacıyla gerçekleştirilen "Ya Hayder-ı Kerrar" kod adlı operasyonda, üs içindeki belirli noktaların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerle düzenlenen saldırıda, üs bünyesinde bulunan F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının konuşlu olduğu bakım, hazırlık ve hangar alanları ile uçak barınakları (shelter) isabet aldı. İran tarafı, saldırı sonucunda "düşman kuvvetlerine ağır maddi kayıplar verdirildiğini" öne sürdü.

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki denetimin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, ABD'nin "çaresizlik içindeki girişimlerinin" anında yanıtsız kalmadığı ifade edildi.

Bildirinin son bölümünde, "Bu kararlı mücadele, saldırılar tamamen durana kadar devam edecektir" denildi.