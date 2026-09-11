ABD Hürmüz'deki 5 tankere saldırdı, İran'dan anında misilleme geldi: 20 gemi ve ABD üssü vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD ile İran arasındaki askerî gerilim, son 24 saatte iki tarafın karşılıklı saldırı iddialarıyla yeni bir aşamaya taşındı.

ABD'den İran tankerlerine operasyon iddiası

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Pazar akşamı yayımladığı bildiride, Devrim Muhafızları Ordusu'nun son iki gün içinde Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir savaş gemisini iki kez balistik füzeyle hedef almasının ardından, söz konusu geminin karşılık vererek İran'a ait 5 petrol tankerini imha ettiğini iddia etti.

CENTCOM'un açıklamasına göre, "Kaviz", "Şarminar", "Horayzon 1" ve "Risk" adlı tankerler Umman Denizi'nde, "Derya" adlı tanker ise Hark Adası yakınlarında vuruldu.

Bildiride ayrıca, İran'ın bu tankerleri "Devrim Muhafızları Ordusu ve bölgesel müttefiklerini finanse eden, milyarlarca dolarlık gizli bir ağın" parçası olarak kullandığı öne sürüldü.

CENTCOM, söz konusu savaş gemisinin İran saldırılarını başarıyla püskürttüğünü ve operasyon sırasında ABD askerleri arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını iddia etti. Açıklamada, geminin bölgedeki devriye faaliyetlerine devam ettiği ve Devrim Muhafızları'nın ABD donanma gemilerine yönelik tüm eylemlerinin sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

Tahran'dan anında misilleme: "Ya Hayder-ı Kerrar" operasyonu

ABD'nin tanker saldırısı iddiasının ardından, İran silahlı kuvvetleri bu sabah kapsamlı bir askerî operasyon başlattı. "Ya Hayder-ı Kerrar" kod adıyla düzenlenen saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ortak hareket etti.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan üç ayrı bildiriyle operasyonun detayları kamuoyuna duyuruldu.

13 numaralı bildiride, ABD'nin İran tankerlerine yönelik saldırısı "korsanlık" olarak nitelendirilirken, misilleme kapsamında Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi. Bildiride, üssün bakım ve hangar alanlarında konuşlu F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının isabet aldığı ve önemli maddi hasar oluştuğu açıklandı.

14 numaralı bildiride, ABD Donanması'na ait DDG-119 ve DDG-53 muhriplerinin Aegis sistemi ve seyir füzeleri taşıdığı belirtilerek, bu gemilerin "güçlü balistik füzelerle" vurulduğu ve ciddi hasara uğradığı ifade edildi. Devrim Muhafızları, ABD yönetimine "hesap hatası" yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

15 numaralı bildiride ise Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde 2 ABD gemisi ile 5 İran tankerine saldıran unsurlara bağlı 8 tanker ve 10 "ihlalci" gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Bu gemilerin, ABD'nin kışkırtmasıyla "güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalıştığı" ifade edildi.

Kuveyt ve Bahreyn'deki gemilere tahliye uyarısı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, ayrıca Kuveyt ve Bahreyn limanları ve demirleme alanlarındaki tüm tanker personeline acil bir uyarı yayımladı. Açıklamada, bu bölgelerdeki gemilerin "hedef alınabileceği" belirtilerek, personelin demirleme noktalarını ve limanları derhâl terk etmesi istendi.