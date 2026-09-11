Suudi savaş uçaklarından Yemen'in 4 iline 32 hava saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Yemen merkezli El-Mesire televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları son saatler içinde Yemen'in çeşitli illerine yönelik yoğun hava operasyonları gerçekleştirdi.

Hava saldırılarının, El-Cevf iline bağlı Hap ve eş-Şaaf bölgesinde en az 5 ayrı noktayı hedef aldığı bildirildi. Ayrıca, Marib ilinin Sarvah bölgesinde El-Vadi ve Ez-Zur dahil olmak üzere farklı noktalara 10 hava saldırısı düzenlendi. El-Bereh bölgesi ise 5 ayrı saldırıya maruz kaldı.

El-Mesire'nin derlediği bilgilere göre, Suudi savaş uçakları son saatler içinde Marib, El-Cevf, Taiz ve Hudeyde illerinin çeşitli bölgelerine toplamda en az 32 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırı dalgası, daha önce Yemen silahlı kuvvetlerinin El-Cevf ilinde Suudi koalisyon destekli unsurlara karşı geniş çaplı bir operasyon başlattığı yönündeki haberlerin ardından geldi. Gözlemciler, Suudi Arabistan'ın hava operasyonlarını, Riyad yönetimine bağlı yerel güçlere saha desteği sağlama amacına yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor.