Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pentagon, İran ile yaşanan askeri çatışmalarda kendi zayiatını 18 ölü ve 820 yaralı olmak üzere toplam 838 personel olarak açıklarken, uluslararası basın kuruluşları ve İranlı yetkililer bu rakamlara sert itiraz yöneltti.

Mehr Haber Ajansı'nın Rusya El-Yevm'e dayandırdığı habere göre, The New York Times ve The Intercept gibi önde gelen medya kuruluşları, Pentagon'u siyasi baskılar nedeniyle gerçek kayıp ve hasar boyutunu kasıtlı olarak küçümsemekle suçluyor. Haberde, Washington yönetiminin saha gerçeklerini perdelemeye çalıştığı ifade edildi.

İran cephesinden ise tamamen farklı bir tablo çiziliyor. Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında yüzlerce Amerikan askerinin öldüğünü ve yüzlercesinin de yaralandığını açıkladı.

The New York Times'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) yakın kaynaklara dayandırdığı bir başka haberde ise Ürdün, Irak ve Basra Körfezi'ndeki ABD üslerinde gerçek ölü sayısının 500'e yaklaştığı belirtildi.

İddiaların odağındaki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu rakamları kesin bir dille reddetti. CENTCOM yetkilileri, kayıplarla ilgili ailelere bilgi verildiğini ve şeffaflık ilkesine bağlı kalındığını savundu. Ancak bu açıklamalar, uluslararası basın kuruluşlarının sahadan derlediği çelişkili veriler ve İran'ın iddiaları karşısında ciddi kuşkularla karşılanıyor.