Hürmüz'de petrol akışı yüzde 77 daraldı: ABD'nin stratejik petrol stoku 44 yılın dibini gördü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yapılan haftalık çekim miktarı, krizin zirve yaptığı dönemdeki 9 milyon varilden 1.2 milyon varile kadar geriledi. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, stratejik rezervler geçen hafta 285.4 milyon varil seviyesine inerek Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çekimlerdeki bu yavaşlama, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonların ardından yaşanan enerji krizi sürecinde dikkat çekiyor. Zira Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük petrol ve türevleri hacmi, 2025'in dördüncü çeyreğinde 21.6 milyon varilken, bu yılın ikinci çeyreğinde ortalama 4.9 milyon varile düştü. Bu, kriz öncesi seviyeye göre yaklaşık yüzde 77'lik bir daralma anlamına geliyor. Söz konusu dönemde boğazdan günlük geçen 4.9 milyon varilin 3.7 milyonunu ham petrol ve kondensat, 1.1 milyonunu ise petrol ürünleri oluşturdu.

Peki ABD, Hürmüz'deki ciddi daralmaya rağmen neden rezerv çekimini bu kadar azalttı? Bunun en önemli nedeni, küresel piyasanın alternatif güzergâhlara yönelmesi oldu. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı ve Yanbu terminali ile Irak ve Mısır'daki (Sidi Kerir) terminaller devreye girdi. Ayrıca Bab'ül Mendeb Boğazı'ndan geçen petrol miktarı, 2025'in dördüncü çeyreğinde 5.4 milyon varilken, bu yılın ikinci çeyreğinde 8.1 milyon varile yükseldi.

Öte yandan, Basra Körfezi dışındaki ülkelerde (ABD, Kanada, Guyana) artan üretim ve Çin'deki talep düşüklüğü de arz şokunun etkisini hafifletti. Gemicilik verileri de Hürmüz'de trafiğin tamamen durmadığını ancak normalin çok altında seyrettiğini gösteriyor.

Stratejik rezervlerinin bu denli erimesinden endişe duyan Washington yönetimi, çekimleri sınırlamanın yanı sıra rezervleri yeniden doldurmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda, Venezuela petrolünün kullanılması ve swap (takas) operasyonları gibi planlar gündemde.

Uzmanlar, çekim oranındaki düşüşün Hürmüz'de normalleşme belirtisi olmadığını, bunun ABD'nin acil piyasa müdahale ihtiyacının azalması olarak yorumlanması gerektiğini vurguluyor. Hürmüz'deki ticari akışın eski seviyesine dönmesi ise tamamen bölgedeki jeopolitik ve güvenlik durumuna bağlı.