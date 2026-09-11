Ensarullah'tan Suudi vekillerine ağır darbe: Yemen'de neler oluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik stratejik yanlış hesapları, Ensarullah hareketine karşı sürdürdüğü kumarın Riyad'a eşi görülmemiş kayıplar yaşattığını gözler önüne seriyor.

Ensarullah, bu ayın başından itibaren Suudi Arabistan'a yönelik doğrudan gerilim seviyesini düşürmüş, Kızıldeniz ve Bab'ül Mendeb'de Suudi bağlantılı gemilere saldırıları askıya almış ve petrol tesislerini hedef almayı durdurmuştu. Ancak Riyad, Yemen içindeki vekil gruplara hava desteği sağlayarak yeniden geniş çaplı bir saldırı başlattı. Umman, Türkiye, Mısır ve Çin üzerinden yürütülen arabuluculuk çabaları sonuçsuz kalırken, Suudi Arabistan'ın Yemen'in taleplerine yanıt vermede gecikme stratejisinde ısrar ettiği belirtiliyor.

El-Ahbar gazetesinin analizine göre, Riyad'ın doğrudan çatışmaya girmesi, Suudi Arabistan'ın güç dengesini kendi ve ABD'li müttefikleri lehine değiştirebileceğine olan inancını yansıtıyor. Suudiler, kendi subayları aracılığıyla cepheleri yönetiyor, lojistik ve silah desteğini doğrudan iki ülke arasındaki sınır üzerinden sağlıyor. Amaç, çatışmayı bir iç savaşa dönüştürerek kendi vekillerini birleştirmek.

Sahada Ensarullah'ın ilerleyişi

Bu arada, Yemen silahlı kuvvetleri Bab'ül Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesine ilerledi ve Doğu El-Muha'daki El-Vaziiye bölgesinde Suudi bağlantılı gruplara ait onlarca askeri üssü kontrol altına aldı. El-Cevf ilinde ise Halb ve Şa'f bölgesindeki Yetime pazarında sızan Suudi güçlerini kuşatarak tamamen ele geçirdi ve onlarca askeri aracı imha etti. El-Beyda ilinde ise Suudi bağlantılı Selefi unsurların ele geçirdiği bölgeler geri alındı.

Karşılık olarak, Suudi savaş uçakları El-Vaziiye ve Muza' bölgelerinde Ensarullah'ın ilerleyişini durdurmak için hava saldırıları düzenledi. Ancak Ensarullah Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini ve bazı tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Medya savaşı ve gerçekler

Riyad, sahadaki başarısızlıkları örtbas etmek için yoğun bir medya kampanyası yürütüyor. Suudi ve Körfez basını, gerçekte Ensarullah'ın hedef almadığı bölgeleri "stratejik kazanım" olarak sunarken, cephelere destek konvoylarının görüntülerini "üstünlük" propagandası için kullanıyor. Ensarullah ise daha ölçülü bir medya stratejisi izleyerek, düşürülen insansız hava araçları ve Aramco tesislerine yönelik saldırılara ilişkin kısa açıklamalarla yetiniyor.

Suudi Arabistan'ın güney illerindeki kontrolünü artırmasına rağmen, uzun süre BAE ile bağlantılı olan askeri grupları savaşa ikna edemediği belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre Suudi subaylar, güneydeki askeri komutanlara "ya kuzeyde savaşa katılın ya da düşman ilan edilip maaşlarınız kesilsin" dayatması yapıyor.

ABD'nin tutumu

ABD, Yemen'deki çatışmalara doğrudan müdahil olmaktan şimdilik kaçınıyor. Yeni atanan ABD Yemen Büyükelçisi Neil Hope'un faaliyetleri, Aden'deki hükümet ve "Başkanlık Konseyi" yetkilileriyle diplomatik temaslarla sınırlı. ABD Büyükelçiliği, Hope'un önceliklerini "Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü korumak, terörle mücadele ve ABD ortaklarının güvenliğini sağlamak" olarak açıklarken, Washington'un nihai hedefinin Yemen'deki güç dengelerini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek olduğu ifade ediliyor. ABD, şimdilik saha yönetimini yerel ve bölgesel müttefiklerine bırakmış durumda.