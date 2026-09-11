Yemen: Suudi savaş uçağı cezaevini vurdu, çok sayıda ölü var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının El-Cevf ilindeki El-Hazm cezaevini bombaladığını belirterek, Riyad yönetiminin bu saldırının sonuçlarından kaçamayacağını söyledi.

El-Mesire televizyonunun aktardığına göre Seri, Suudi savaş uçağının 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 16.30'da Humeyş Müştak'taki (Hamiş Muşayt) Kral Halid Hava Üssü'nden havalandığını ve El-Hazm merkez cezaevine iki ayrı hava saldırısı düzenlediğini ifade etti. Saldırı sonucunda cezaevinde bulunan çok sayıda mahkum ile aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu ziyaretçiler hayatını kaybetti.

Sözcü, savaş uçağının saat 16.45'te aynı üsse döndüğünü belirtti.

Seri açıklamasının devamında, Suudi rejiminin bu suçu örtbas etmek için ne kadar çaba sarf ederse etsin, işlediği bu saldırı ve savaş suçunun sonuçlarından kaçamayacağını vurguladı. "Suudi düşmanı bu eylemlerinden dolayı korunaklı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.