ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırgan eylemlerine yanıt olarak silahlı kuvvetler, meşru müdafaa hakları uyarınca, İran'a yönelik ABD askeri saldırılarını desteklemeye devam eden Ürdün'deki ABD askeri üs ve tesislerinin yanı sıra çeşitli ABD gemilerine de saldırdı.

Açıklamada, bakanlık, “ABD saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırıcı sonuçları olacağı” konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca Ürdün'ün ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına destek vermesi nedeniyle hedef alındığı aktarıldı.