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ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı

11 Eylül 2026 - 08:27
News ID: 1864178
ABD-İran geriliminde son durum: Tahran'dan 'Tırmandırıcı sonuçları olur' uyarısı

ABD ile İran arasındaki çatışmada son 24 saatte gerilim hızla tırmandı. ABD'nin 5 İran petrol tankerini imha ettiğini açıklamasının ardından İran, Ürdün'deki ABD askeri tesislerini ve Körfez'deki bazı gemileri hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri, yeni açıklamasında eylemlerin ‘tırmandırıcı sonuçları’ olacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırgan eylemlerine yanıt olarak silahlı kuvvetler, meşru müdafaa hakları uyarınca, İran'a yönelik ABD askeri saldırılarını desteklemeye devam eden Ürdün'deki ABD askeri üs ve tesislerinin yanı sıra çeşitli ABD gemilerine de saldırdı.

Açıklamada, bakanlık, “ABD saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırıcı sonuçları olacağı” konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca Ürdün'ün ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına destek vermesi nedeniyle hedef alındığı aktarıldı.

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