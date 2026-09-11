Rusya Dışişleri: Türkiye ile Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği görüşüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Moskova'da 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Rusya-Türkiye dışişleri bakanlıkları arası istişare toplantılarında, Karadeniz’deki güvenlik durumu ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler görüşüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Bakanlık, söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurguladı.

Açıklamada, Moskova’nın "Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yoluyla çözülmesine" yönelik yaklaşımının da Türk tarafına aktarıldığı kaydedildi. Görüşmelerde ayrıca Güney Kafkasya’daki mevcut durum ve Orta Asya’daki işbirliği süreçleri değerlendirildi.

İstişareler kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ile bir araya geldi.

Samsar’ın ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden sorumlu 3. ve 4. dairelerinin yetkilileriyle de ikili temaslarda bulunduğu belirtildi.