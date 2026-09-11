Devrim Muhafızları'ndan net mesaj: "Düşman 2 hedef vurursa biz 20'sini vururuz"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhbi, İran'ın savunma kapasitesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Düşman bugün iki ya da üç hedefi vurursa, İran 20 hedefi vurabilecek güce sahiptir" dedi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Muhbi, Merkez Eyaleti medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Savaşın eski biçiminin sona erdiğini ancak çatışmanın doğasının devam ettiğini belirten Muhbi, ülkenin farklı dönemlerde bu mücadelenin yeni alanlarıyla karşılaşacağını söyledi.

Hibrit savaş ve algı yönetimi

Muhbi, mevcut koşulların en önemli özelliğinin savaşın hibrit (bileşik) niteliği olduğunu vurgulayarak, siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, askeri ve medya alanlarının bir arada mücadele sahası haline geldiğini ifade etti. Medyanın artık sadece haber aktarma aracı olmadığını, asıl çatışma alanlarından biri haline geldiğini ve toplumun hesaplarını etkileyebileceğini belirtti.

Algı savaşına dikkat çeken Muhbi, düşmanın fiziksel hasardan ziyade inançları, hesapları ve toplumsal iradeyi etkilemeye çalıştığını söyledi. "Bir karakol veya kontrol noktasına yapılan saldırı askeri açıdan önemli olmayabilir, ancak düşmanın kendi unsurlarını desteklediği algısını yaratmak ve içerideki yeteneklere yönelik şüphe oluşturmak için yapılabilir" dedi.

Teknoloji ve yapay zeka

Yapay zeka, komuta sistemleri, ticari veriler, ileri düzey sensörler ve insansız hava araçlarının savaş alanında karar alma süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdığını belirten Muhbi, hedef tespiti ile operasyonel müdahale arasındaki sürenin çok kısaldığını ve teknolojinin savaşın belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Ekonomik etkiler ve Hürmüz

Çatışmaların küresel ekonomiye yansımalarına da değinen Muhbi, enerji, gıda, gübre ve elektronik çipler başta olmak üzere küresel tedarik zincirinin etkilendiğini söyledi. ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin savaş öncesinde 415 milyon varil civarındayken şu anda 298 milyon varile düştüğünü, teknik kısıtlamalar ve azalan dizel stoklarının ABD ulaştırma sektörü üzerinde ek baskı oluşturduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik önemine dikkat çeken Muhbi, "Eskiden Hürmüz'den günlük 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü geçiyordu, ancak bu güzergahtaki trafikteki düşüş enerji piyasalarına ve küresel tedarik zincirine yansıdı" dedi.

Bölgede istikrarın sağlanması için şu şartları sıraladı: Savaşın durdurulması, İran'a yönelik tehditlerin tekrarlanmaması, İsrail rejiminin Lübnan'dan çekilmesi, Yemen ablukasının sona erdirilmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması. Ayrıca İran'ın füze ve nükleer programlarına dış müdahaleye izin vermeyeceğini vurguladı.

Medyanın rolü

Muhbi, savaş koşullarında bir milletin iradesinin zayıflaması durumunda silah ve imkanların tek başına zaferi garanti edemeyeceğini, buna karşılık toplumsal iradenin birçok eksikliği telafi edebileceğini söyledi. "Askeri güçlerin sahası kara, deniz ve havadır; ancak medyanın sahası insanların zihni ve inançlarıdır" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere seslenen Muhbi, her muhabirin bilinçlendirme cephesinde faaliyet gösterdiğini ve olayların doğru şekilde aktarılmasının gelecekte de etkisini sürdüreceğini belirtti. Genç uzmanların geliştirdiği savunma sistemleri ve ileri teknolojilerin topluma doğru, bilimsel ve anlaşılır şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.

Caydırıcılık kapasitesi

Muhbi sözlerini şu ifadeyle tamamladı: "Bugün düşman iki veya üç hedefi vurursa, İran'ın 20 hedefe cevap verme kapasitesi vardır. Bu, ülkenin caydırıcılık gücünün bir parçasıdır."