İran'dan Lübnan saldırılarına sert tepki: "ABD suç ortağı, hesap vermeli"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik askeri saldırılarını ve özellikle son günlerde ülkenin güneyindeki yerleşim bölgelerine düzenlenen ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu onlarca Lübnanlının ölümüne veya yaralanmasına yol açan vahşi saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan halkının İsrail'in işgal ve tahakküm politikalarına karşı gösterdiği direniş ve dayanıklılık övülürken, İran'ın Lübnan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma yolunda bu ülkeye verdiği desteğin altı çizildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ve ülkenin bazı bölgelerini işgal etmesinin en ağır savaş suçları eşliğinde gerçekleştiğine dikkat çekilerek, bu saldırıların ABD'nin açık desteğiyle yapıldığı vurgulandı. Bu nedenle ABD'nin, İsrail'in Lübnan'daki suçlarının asıl ortağı olduğu ve bu konuda hesap vermesi gerektiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırgan eylemleri karşısındaki hareketsizliğini eleştirdi. Bu durumun yalnızca BM'nin itibarını zedelemediği, aynı zamanda İsrail rejimini suçlarında ve savaşı genişletme konusunda daha da cüretkâr hale getirdiği ifade edildi. BM ve Genel Sekreteri ile tüm üye ülkelerin, İsrail'in saldırgan eylemlerini ve savaş suçlarını durdurmak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda İran, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin Lübnan'ı işgal rejiminin saldırılarına karşı koruma konusundaki sorumluluğuna dikkat çekerek, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) acil harekete geçme, tüm kapasitesini kullanarak İsrail'in suçlarını durdurma ve bu rejimin savaş suçlularını yargılama çağrısında bulundu.