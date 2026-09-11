Hizbullah'tan kamuoyuna uyarı: Resmi açıklamalar yalnızca Genel Sekreter ve yazılı bildirilerdir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullahı, resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulunarak, hareketin resmi tutumunun yalnızca Genel Sekreter'in konuşmaları ve yazılı bildirilerle belirlendiğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hizbullah Medya İletişim Ofisi bugün (Çarşamba) yayımladığı yazılı açıklamada, hareketin dostları ve yakınları tarafından medya ve sosyal medya platformlarında dile getirilen görüşlerin resmi bir nitelik taşımadığını, kamuoyunun bu ifadeleri resmi kaynak olarak görmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Hizbullah veya İslami Direniş ile ilgili konu ve olaylara dair bazı şahsiyetlerin medyada ve sosyal medya hesaplarında çeşitli iddia ve bilgiler paylaştığına, kamuoyunun ise bu açıklamaları Hizbullah veya Direniş'in resmi kaynaklarından geliyormuş gibi değerlendirdiğine dikkat çekildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir medya veya platformda yer alan her kişi, bilgiyi kendi adına ve tüm sorumluluğu üstlenerek yayımlama hakkına sahiptir. Ancak kamuoyu bu tür bilgileri resmi veri olarak kabul etmemelidir."

Hizbullah'ın resmi tutumunun yalnızca şu kanallar aracılığıyla duyurulacağı vurgulandı:

Genel Sekreter Şeyh Naim Kasım'ın konuşmaları,

Hizbullah ve İslami Direniş tarafından yayımlanan resmi bildiriler,

Halkla İlişkiler birimi,

Direnişe Bağlılık (Hizbullah'ın meclis grubu) tarafından yapılan açıklamalar. Bunların dışındaki her türlü beyanın yalnızca kişisel görüşleri yansıttığı kesin bir dille ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, özellikle mevcut hassas ve kritik dönemde her türlü yanlış yorum ve muğlaklığın önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunun anlayışına ve iş birliğine teşekkür edildi.