Yemen: Suudiler son 12 saatte 54 hava saldırısı düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi rejiminin son 12 saat içerisinde Yemen'in çeşitli bölgelerine 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Seri, Suudi saldırılarının Humeyş Müştak'taki (Hamiş Muşayt) Kral Halid Hava Üssü'nden kalkan F-15SA savaş uçakları ve Taif'teki Kral Fahd Hava Üssü'nden kalkan Typhoon tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Sözcü, saldırıların El-Cevf, Marib, Taiz, Hudeyde, Saada ve El-Beyda illerini hedef aldığını ifade etti.
Seri açıklamasının devamında, bu saldırıların cevapsız ve sonuçsuz kalmayacağını vurgulayarak, Yemen güçlerinin misilleme yapacağının sinyalini verdi.
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