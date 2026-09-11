Yemen: Suudiler son 12 saatte 54 hava saldırısı düzenledi

News ID: 1864185

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 12 saat içerisinde El-Cevf, Marib, Taiz, Hudeyde, Saada ve El-Beyda olmak üzere 6 ayrı ile F-15SA ve Typhoon savaş uçaklarıyla 54 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Seri, saldırıların Humeyş Müştak ve Taif'teki üslerden gerçekleştirildiğini belirterek, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını ve Yemen güçlerinin misilleme yapacağını vurguladı.