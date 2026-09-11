CBS: İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne misillemesinde 8 F-15 hasar gördü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CBS News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran’ın 8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan gece ABD’nin Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı.

Kaynaklar, saldırıda ABD’ye ait yaklaşık 8 F-15 savaş uçağının hasar aldığını belirtti. Hasarın hafif olduğu ancak uçakların yine de servise gönderilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Aynı kaynaklar, “Warthog” olarak bilinen bir A-10 Thunderbolt taarruz uçağının kanadının kırıldığını, olayda hiçbir ABD askerinin ölmediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan gece ABD’nin Ürdün’deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD’ye yönelik misilleme saldırılarının, saldırganlıklar sona erene kadar süreceği vurgulanmıştı.

Ürdün ordusu da ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirmişti.