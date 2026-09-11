Trump'ın yeni hayali mesajı: İran’la savaşı kazanıyoruz, Hürmüz’ün kontrolü elimizde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un İran’la savaşta kazanmakta olduğunu ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü elinde bulundurduğunu iddia ederek İran’ın çökmekte olduğunu öne sürdü.

Trump, kendi icraatlarını öne çıkararak son iki yılın “en başarılı yıllar” olduğunu savundu ve ülkeyi her zamankinden daha güçlü, güvenli, zengin ve özgür hale getireceklerini iddia etti.

ABD’ye yönelik göç konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, ülke için “felaket ve tehdit” oluşturan göçü durdurduklarını öne sürdü. Güney sınırında inşa ettikleri duvar sayesinde söz konusu göçü engellediklerini belirtti.

Trump, “Politikamız mantıklı ve akılcı. Geçmiş seçimlerdeki zaferimiz ülkemizi kurtardı” dedi.

Enerji alanında bağımsızlık ve hakimiyet elde edeceklerini, bu alanda üstünlüğe ulaşacaklarını savunan Trump, İran’a ilişkin iddialarını da yineledi: “İran’la savaşı kazanacağız ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolü elimizde.”

Trump, küstah ifadelerle, “Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz ve bence adını ‘Trump Boğazı’ koymalıyız” dedi.

İran ekonomisine ilişkin sözlerini tekrarlayan Trump, “İran çöküyor; onlarca yıl Orta Doğu’nun zorbasıydı, ancak artık böyle bir konumda değil” diye konuştu.

Trump ayrıca İran’ın nükleer silaha ulaşmasına izin vermeyeceklerini öne sürerek, İran’ın ABD’deki seçimlerde kendilerinin yenilgiye uğraması halinde “zayıf Demokratlarla” ilişki kurmayı umduğunu iddia etti.

Trump, birkaç saat önce İran’la savaşın ABD’deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini iddia etmesine rağmen, “Kuh Kolang” adlı başka bir merkeze saldırmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Bu bölgede bazı hareketlilikler gözlemlediklerini öne sürdü.

Trump son olarak hiçbir kanıt ve gerekçe sunmadan, “Kuh Kolang’da ne olduğunu tam olarak biliyoruz ve bu bölgede bazı faaliyetler gördük” iddiasında bulundu.