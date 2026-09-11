Yemen'den Riyad’a uyarı: “ABD ve İsrail’in kuklasısın, daha sert yanıt vereceğiz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi Arabistan’ın Yemen’in çeşitli vilayetlerinde sivil yerlere yönelik “suç teşkil eden saldırılarının” ardından Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmandı. Yemen silahlı kuvvetlerinin, Suudi Arabistan’ın özellikle güneyindeki Aramco tesisleri olmak üzere hayati kurumlarına geniş çaplı saldırılarla karşılık verdiği belirtildi.

Sana hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili, Suudi medyasının Yemen’i gerilimin kaynağı olarak göstermeye çalışan söylemine tepki göstererek, Suudi kabinesine dayandırılan haberlerin gerçeklerin açık bir şekilde çarpıtılması olduğunu ileri sürdü.

Yemen resmi haber ajansı Saba’ya göre yetkili, Suudi rejiminin iddialarının, Suudilerin 12 yıldır Yemen halkına karşı işlediği vahşi saldırılara ilişkin sarsıcı gerçekleri çarpıtmayı amaçladığını belirtti. Yetkili, bu savaşta ülkedeki her şeyin; halkın, ağaçların, taşların, tarihin ve medeniyetin tamamen yok edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yemenli yetkili, “Suudilerin aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz” diyerek Suudi Arabistan’ın Yemen halkına zulmettiğini, halkı boyun eğdirmeye, egemenlik ve vesayet kurmaya, tüm kaynaklarını yok etmek için en ölümcül silahları kullanmaya ve halkı boğmak, aşağılamak ve boyun eğdirmek için haksız abluka uygulamaya çalıştığını savundu.

“Suudi Arabistan, ABD ve Siyonistlerin kuklası”

Yetkili, Suudi Arabistan’ı “ABD ve Siyonistlerin kukla sahnesi” olarak nitelendirdi. Yemen’in saldırı ve abluka yıllarında en zor koşullara katlandığını, ancak en temel haklarından fazlasını talep etmediğini söyledi: Yemen’e yönelik saldırının sona ermesi, limanlarına ve havaalanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması ve iç işlerine müdahale edilmemesi.

Yemenli kaynak, “Suudi düşman, Siyonist-Amerikan projesinin kukla sahnesi olarak halkımıza yönelik kötü niyetli saldırısını sürdürmeye kararlı. Amacı halkımızı boyun eğdirmek ve Yemen halkını Amerikan-Siyonist projesine katılmaya zorlamak” dedi.

Sivil hedef iddialarına yalanlama

Sana hükümeti yetkilisi, Suudi Arabistan’ın Yemen saldırılarında sivillerin hedef alındığı iddiasını yalanlayarak, Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan içinde hiçbir sivil hedefe saldırı düzenlemediğini savundu. Yetkili, Cizan, Necran, Asir ve diğer bölgelerdeki Aramco gibi bazı hayati hedeflere yönelik saldırıların, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına meşru yanıt olduğunu öne sürdü. Bu hedeflerin söz konusu saldırının maddi omurgası ve finansman kaynağı olduğunu belirtti.

“Yemen saldırıları daha geniş olacak”

Yemenli yetkili, Suudi saldırılarının sürmesi ve tırmanması halinde Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan’ın hayati hedeflerine yönelik saldırılarını genişletmeye hazır olduğu uyarısında bulundu. Yemen’in kararlılıkla haklarını geri almak, egemenliğini savunmak, topraklarını ve kaynaklarını “suçlu Suudi düşman ve hizmetkarlarının” egemenliğinden kurtarmak peşinde olduğunu söyledi.

Kaynak, Suudi Arabistan’ın söylem ve asılsız iddialarının Yemen halkını ve İslam ümmetinin özgür insanlarını kandırmayacağını savunarak, düşmana aldanıp saflarına katılanlara “çok geç olmadan doğru yola dönmeleri” çağrısında bulundu.

Yetkili, “En son vahşi ve kanlı suçu, Cevf vilayetindeki merkez cezaevinde onlarca tutuklu, ziyaretçi ve görevlinin katledilmesi olan suçlu Suudi düşman, halkımızın kanının boşa akmayacağını bilmelidir” dedi.

Yemenli kaynak yeniden uyararak, “Bu suçlu düşman işlediği suçların bedelini ödeyecek. Ne kadar ilerlerse ilerlesin saldırıyı tırmandırmanın ona yenilgi, zarar, aşağılanma ve rezillikten başka bir şey getirmeyeceğinden emin olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Askeri kaynak: Aramco tesisleri hedef alınacak

Bu arada Yemenli bir askeri kaynak, El-Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada Riyad’ı daha fazla misilleme operasyonuyla tehdit etti. Kaynak, Suudi Arabistan’ın derinliklerindeki hedef bankasının geniş olduğunu ve ülke genelindeki tüm Aramco tesislerinin önümüzdeki dönemde saldırıya uğrayacağını öne sürdü.

Sana’daki askeri kaynak, dünkü geniş çaplı operasyonun füze saldırıları dalgasıyla başladığını, ardından Suudi Arabistan’ın derinliklerinde onlarca saldırı daha düzenlendiğini belirtti. Suudilerin sivillerin zarar gördüğü yönündeki iddialarının yalan olduğunu savundu.